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15.07.2020 18:17
Рубрика: Общество

Самая тяжелая летающая птица пролетела 172 км без взмаха крыльев

Текст: Алена Ларина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Некоторые особи андских кондоров могут пролететь до 172 километров, практически не махая крыльями. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за перемещениями восьми этих птиц из Аргентины.

Размах крыльев андского кондора - самой тяжелой летающий птицы в мире, обитающей в западной части Южной Америки, может достигать до трех метров, а вес - до пятнадцати килограммов, поэтому он предпочитает пассивную форму полета, чтобы тратить меньше энергии. Команда орнитологов во главе с Эмили Шепард из Университета Суонси решила выяснить, когда этим гигантским падальщикам все-таки приходится прилагать усилия для полета.

Фото: pixabay.com
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Для этого на восьми неполовозрелых кондорах из Аргентины были закреплены датчики, фиксирующие каждый их взмах крыльями, высоту над уровнем моря и местоположение. Через десять дней приборы упали, и их забрали на расшифровку данных. Длительность записи составили 235 часов.

Больше всего времени кондоры тратили на полеты между местами ночевки и кормления, а также над местами, где паслись домашние животные - источник падали а, значит, корма для птиц. Оказалось, что на взмах крыльями расходовалось всего 1,3 процента от общего времени полетов, что является самым низким показателем среди всех птиц.

Некоторые "подопытные" могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями, учитывая их скорость, это равно расстоянию в 172 километра. Активный полет зачастую фиксировался на малых высотах. Также кондоры взмахивали крыльями при переходе с одного восходящего воздушного потока на другой.

Проделанная учеными работа поможет наладить более эффективную охрану этих редких птиц. Она также интересна для палеонтологов, пытающихся реконструировать образ жизни вымерших птиц-парителей, а также разработчиков беспилотных летательных аппаратов.

Общество Наука Общество Природа

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