Сенаторы готовят ответ на внешнее вмешательство в дела РФ

Принятые на общероссийском голосовании изменения в Конституцию нарушили планы Запада по смене власти в РФ, но команду сдержать Россию никто не отменял, попытки будут продолжаться. Сенаторы готовят законодательные меры противодействия вмешательству извне. Об этом говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, который представил в среду на пленарном заседании ее глава Андрей Климов.

В документе указано, что избирательные кампании каждый год становятся поводом для усиления антироссийской риторики и вмешательства во внутренние дела РФ. "Все это в полной мере проявилось летом 2019 года в период проведения выборов в Московскую городскую думу. Кульминацией такого рода усилий стали попытки вызвать в столице и ряде крупных городов РФ массовые уличные беспорядки наподобие тех, что бушевали в тот же период в Гонконге и Париже", - говорится в докладе.

Еще одним предлогом для атак на Россию стала пандемия коронавируса. С самого начала распространения инфекции "по отношению к РФ традиционная антироссийская пропаганда стала дополняться коронавирусной тематикой". "Некоторые иностранные СМИ, работающие на русском языке, умудрились даже связать российские санитарно-эпидемиологические меры с обновлением текста Конституции РФ", - говорится в докладе. В частности, телеканал "Евроньюс" утверждал, что режим самоизоляции используется для пресечения активности противников изменений в Основной Закон.

В этом контексте неудивительно, что процесс принятия поправок стал мощным раздражителем для коллективного Запада, отметил Андрей Климов. "Как только в Вашингтоне поняли, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения придают конституционную необратимость важнейшим мерам по обеспечению национальной безопасности страны и ее политической стабильности, Россия тут же подверглась массированной и агрессивной атаке", - заявил он, представляя доклад на пленарном заседании Совфеда. Понять недовольство Вашингтона можно, продолжил он, ведь "на подготовку кадров для цветной революции к 2024 году в России и оболванивание наших сограждан через СМИ-иноагенты и социальные сети выделялись немалые деньги". По данным комиссии, на период 2018-2019 годов из бюджета США для подобных нужд дополнительно было выписано четверть миллиарда долларов.

Второе, что задело за живое зарубежных оппонентов, - это прямое обращение президента к народу России за поддержкой конституционных дополнений. Государственные средства массовой информации США, ФРГ, Британии включились в процесс дискредитации общероссийского голосования и его итогов, отметил сенатор. Он напомнил, что инструментами в этой борьбе стали фейки, провокации и кибератаки на сайты, связанные с плебисцитом. Сбить с толку россиян не удалось, но это отнюдь не повод для спокойствия, считает Климов. Дальнейшие действия зарубежных оппонентов будут более изощренными и коварными - "поскольку команду сдержать Россию любой ценой никто в Вашингтоне не отменял и отменять не намерен", - считают в комиссии СФ.

До 1 сентября сенаторы намерены подготовить пакет предложений с учетом новых норм Конституции. Упор будет сделан на вопросы защиты суверенитета России.

Поправки в Конституцию стали мощным раздражителем для коллективного Запада