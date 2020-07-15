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15.07.2020 11:19
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили закон об электронном документообороте для tax free

В России будет налажен электронный документооборот между всеми участниками системы tax free. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Принятие инициативы позволит магазинам при продаже товаров иностранному гражданину в течение суток на сумму не менее 10 тысяч рублей формировать чек в электронной форме в целях компенсации НДС. Данная схема будет выглядеть следующим образом: после совершения покупки номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а чек передан в систему таможенных органов. При вывозе товаров понадобится сообщить номер чека, что позволит сотрудникам таможенной службы проставить пометку в электронной системе напротив определенного товара. Затем чек в электронном виде будет передан оператору, который в свою очередь и должен будет возместить иностранцу НДС. Далее чек с пометкой о возмещении поступит обратно в магазин, и тот на основании электронного чека сможет подать заявку на вычет НДС.

Как ранее заявил замглавы Министерства финансов РФ Алексей Сазанов, данная инициатива значительно упростит взаимодействие с налогоплательщиками.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 января следующего года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

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