Сенаторы: Запад использовал коронавирус для усиления антироссийской пропаганды

Пандемия коронавируса была использована на Западе для нагнетания антироссийских настроений, говорится в проекте ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Документ имеется в распоряжении "Российской газеты".

В нем отмечается, что с самого начала распространения инфекции "по отношению к РФ традиционная антироссийская пропаганда стала дополняться коронавирусной тематикой". В частности, активно критиковались способы эвакуации россиян из Китая, а помещение прибывших из КНР на обсервацию "сравнивалось чуть ли не с возрождением Гулага".

Сенаторы отмечают, что три четверти заболевших прибыли в Россию не с Востока, а с Запада, однако ожесточенная критика по поводу принимаемых властями РФ мер борьбы с коронавирусом раздалась именно из Европы и США.

"Более того, некоторые иностранные СМИ, работающие на русском языке, умудрились даже связать российские санитарно-эпидемиологические меры с обновлением текста Конституции РФ", - говорится в докладе. По данным сенаторов, подобные материалы распространял телеканал Euronews. В одном из его сюжетов утверждалось, что режим самоизоляции в России использовался для пресечения активности противников изменений в Основной Закон.

"Комиссия полагает, что риск распространения опасных инфекционных заболеваний сохраняется, а желание антироссийски настроенных зарубежных оппонентов любой ценой сдерживать РФ не уходит в прошлое", - говорится в проекте доклада.

Поэтому сенаторы предлагают усилить внимание к тем аспектам отечественного суверенитета, которые непосредственно связаны с системой здравоохранения. Это подготовка медицинских кадров, строительство лечебно-профилактических учреждений, производство вакцин, сывороток, лекарств, медтехники "преимущественно на собственных производственных мощностях".

"Здесь также немаловажно повышать роль РФ в международных организациях, включая такие, как Всемирная организация здравоохранения при ООН", - считают авторы доклада.