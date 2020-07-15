Сергей Кравцов: Нельзя ослаблять контроль на ЕГЭ ни на минуту

Министр просвещения Сергей Кравцов провел совещание с регионами по ЕГЭ. По словам министра, сейчас экзамены проходят штатно.

- Мониторинг показал, что пункты проведения экзаменов обеспечены необходимым оборудованием и средствами для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Ни единого массового случая каких-либо вспышек заболевания не наблюдается, - отметил Сергей Кравцов. - Есть отдельные единичные сигналы по недопуску с температурой и иным ситуациям. Призываю все регионы усилить контроль за полным перечнем мер защиты здоровья участников и организаторов. Впереди еще ряд экзаменов, далее - резервные дни и август, в котором экзамены будут носить также массовый характер. Нельзя ослаблять контроль ни на минуту.

Чтобы не допустить скопления участников экзамена в школах, разработаны графики прибытия в них выпускников. Отработаны системы входа и выхода из школ, что позволило уже в режиме реального времени уйти от "пробок" на входе в пункты проведения экзаменов. Все они оснащены дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания воздуха, антисептиками, масками и перчатками.

Отдельное внимание министр уделил вопросам оплаты труда педагогов за работу на ЕГЭ. Сергей Кравцов подчеркнул важность неукоснительного соблюдения поручения правительства РФ о необходимости предоставления учителям гарантий и компенсаций, установленных трудовым законодательством и законодательством об образовании. Полюс - установления дополнительных стимулирующих выплат.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдают более 620 тысяч выпускников школ, планирующих поступление в вузы. Начиная с 15 июня при поддержке минпросвещения организован выпуск 2270 учебных программ на региональном телевидении и 485 - на радио. В общей сложности для сдающих проведено свыше 760 тысяч групповых консультаций по разным учебным предметам.

Общий телефон доверия ЕГЭ: + 7 (495) 104-68-38.