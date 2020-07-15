СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Турецкое министерство транспорта заявило 15 июля, что между Турцией и Россией достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.
Сообщается, что перелеты могут быть возобновлены уже сегодня, 15 июля.
По информации агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших минувшей ночью.
При этом пока что турецкий флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines не изменял свое расписание на сайте, там по-прежнему возобновление полетов в Россию начинается с 1 августа.