СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Турецкое министерство транспорта заявило 15 июля, что между Турцией и Россией достигнуто соглашение о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Сообщается, что перелеты могут быть возобновлены уже сегодня, 15 июля.

По информации агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших минувшей ночью.

При этом пока что турецкий флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines не изменял свое расписание на сайте, там по-прежнему возобновление полетов в Россию начинается с 1 августа.