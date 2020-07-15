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15.07.2020 19:23
Рубрика: Экономика

Поле припахали

Собственники сельхозземель ответят за плодородие почвы
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Депутаты Госдумы 15 июля приняли во втором чтении поправки в закон, касающийся плодородия земель сельхозназначения. Государство берет на себя обязательства проводить мониторинг сельхозземель и выдавать предписания собственникам по восполнению плодородия. Однако некоторые эксперты и участники рынка считают, что закон может стать еще одним поводом для изъятия земель сельхозназначения.

Ко второму чтению были доработаны принципиальные моменты, рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Так, теперь обозначено, что все агрохимические обследования почв земель сельхозназначения будут проводиться за счет госсредств с периодичностью раз в пять лет. Результаты обследования будут заноситься в реестр плодородия почв, который станет частью общего реестра сельхозземель. По итогам обследования собственникам будут выдаваться заключения, каких питательных элементов не хватает и как это нужно исправить. Делать это землевладельцы будут уже за свой счет.

Госдума приняла в первом чтении проект о радиационной обработке сельхозпродукции

"Государство обязано вести мониторинг плодородия почв. Необходимо понимать, какой у нас земельный ресурс для посевной. Сколько потребуется сил и вложений, чтобы вернуть в оборот заброшенные угодья. Без этого любая программа восстановления сельхозземель будет "беспочвенна", - считает член комитета Аркадий Пономарев.

Теоретически, если по результатам обследования будет выявлено, что в почве не хватает условно фосфора или азота, это может стать поводом для административного наказания или даже изъятия сельхозземель.Такие опасения высказывали, в свою очередь, другие члены комитета Госдумы по АПК на заседании 9 июля.

Из 197,7 млн га сельхозугодий более 60% содержат недостаточное количество питательных элементов

Сейчас по закону земельный участок может быть изъят у собственника, если на протяжении двух лет не использовался по целевому назначению, если на пашне не производятся работы по возделыванию агрокультур и обработке почвы, на культурных сенокосах содержание сорных трав в травостое превышает 30% площади участка и т.д.

Новый законопроект может повлечь в первую очередь рост штрафов, считает эксперт Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда вовсе находит закон сырым, считая, что многие его положения можно трактовать слишком широко, что уже может служить поводом для "произвола".

Экономика АПК Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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