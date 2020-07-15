Сотрудница банка перевела на свой счет свыше 1,5 млн рублей клиента

В пресс-службе УВД по Северному административному округу столицы сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшей сотрудницы коммерческого банка по стать 159 УК РФ "Мошенничество".

Полицейские установили, злоумышленница, работая в должности менеджера-кассира, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, перевела 200 тысяч рублей с расчетного счета клиента банка на свой расчетный счет. Спустя время, женщина осуществила еще один денежный перевод с того же расчетного счета в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой мера пресечения не избиралась.