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15.07.2020 16:08
Рубрика: Происшествия

Сотрудница банка перевела на свой счет свыше 1,5 млн рублей клиента

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе УВД по Северному административному округу столицы сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшей сотрудницы коммерческого банка по стать 159 УК РФ "Мошенничество".

Фото: iStock
У жительницы Подмосковья выманили 100 тысяч рублей

Полицейские установили, злоумышленница, работая в должности менеджера-кассира, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, перевела 200 тысяч рублей с расчетного счета клиента банка на свой расчетный счет. Спустя время, женщина осуществила еще один денежный перевод с того же расчетного счета в сумме 1 миллион 350 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой мера пресечения не избиралась.

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