Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Новости

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус 11:28
Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 за сутки - в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе 11:27
РФС не имеет вопросов к судье Лапочкину после проверки на полиграфе 11:27
Пожар в петербургской пятиэтажке произошел из-за хлопка газа 11:25
При столкновении поездов под Прагой россияне не пострадали 11:22
Сенаторы одобрили закон об электронном документообороте для tax free 11:19
На Вологодчине из-за попадания молнии сгорела сельская школа 11:16
Открыт прием заявок на фестиваль семейных театров Союзного государства 11:14
"Довод" Кристофера Нолана будет идти два с половиной часа 11:12
Кроссовер Toyota RAV4 получил новые версии в России 11:10
В Токио повысили уровень угрозы распространения коронавируса 11:07
Житель Челябинской области разгромил 30 памятников на кладбище 11:06
Дэнни Трехо: Не стал бы актером без Кончаловского 11:06
Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки 11:00
Крымские ученые разработают материалы для хранения больших объемов данных 11:00
Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!" 10:56
Почти 40 тысяч саратовцев остались без света после урагана 10:54
В Прикамье мужчина обстрелял из ружья пьяную компанию на машине 10:54
Ночной ураган лишил владимирцев интернета и повалил 100 деревьев 10:54
Звезда "Форсажа" Джордана Брюстер подала на развод с мужем-продюсером 10:44
В московском метро назвали новые цены на медицинские маски 10:40
Первый пошел: начался выпуск нового Kia K5 в России 10:37
Проктолог объяснила, что делать при "ленивом" кишечнике 10:35
Ученые из Астрахани создали съедобную пищевую пленку 10:31
Новый Mitsubishi Outlander попался фотошпионам 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 11:23
Рубрика: Власть

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Текст: Галина Мисливская
Малые, средние, индивидуальные предприниматели, а также пенсионеры получат отсрочку по уплате долгов. Такой закон одобрил в среду Совет Федерации в рамках мер по поддержке населения и бизнеса в условиях распространения COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей. Она предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года.

Фото: iStock
Сотрудников банков смогут наказывать за грубость с должниками

Для пенсионеров внесудебная рассрочка будет действовать в отношении долгов по кредитам и займам размером не более 1 млн рублей. При этом у них не должно быть иных доходов, кроме пенсии, размер которой не превышает двух МРОТ, а также иной недвижимости, кроме единственного жилья. Рассрочка будет предоставляться не более, чем на 24 месяца, и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.

Долги следует погашать ежемесячно равными частями. При нарушении графика платежей рассрочка отменяется, и далее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

На время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать свое имущество. Нельзя будет выплачивать дивиденды и совершать иные платежи, связанные с прибылью.

Приставам до конца 2020 года запрещается изымать и арестовывать имущество граждан, которое находится по месту их жительства (мебель, технику, животных). Исключение - транспортные средства. При этом приставы смогут налагать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации