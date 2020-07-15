Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей. Она предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года.

Для пенсионеров внесудебная рассрочка будет действовать в отношении долгов по кредитам и займам размером не более 1 млн рублей. При этом у них не должно быть иных доходов, кроме пенсии, размер которой не превышает двух МРОТ, а также иной недвижимости, кроме единственного жилья. Рассрочка будет предоставляться не более, чем на 24 месяца, и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.

Долги следует погашать ежемесячно равными частями. При нарушении графика платежей рассрочка отменяется, и далее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.

На время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать свое имущество. Нельзя будет выплачивать дивиденды и совершать иные платежи, связанные с прибылью.

Приставам до конца 2020 года запрещается изымать и арестовывать имущество граждан, которое находится по месту их жительства (мебель, технику, животных). Исключение - транспортные средства. При этом приставы смогут налагать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.