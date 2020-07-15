Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля

Совет Федерации рассмотрит закон, который позволяет проводить местные и думские выборы в течение нескольких дней, 24 июля. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
"Закон точно будет рассмотрен (в Совете Федерации - прим. "РГ") на следующей пленарке (24 июля - прим. "РГ"). Наш комитет и Совет Федерации поддержат его", - приводит слова сенатора агентство.
Напомним, что законопроект о трехдневном голосовании Госдума рассматривает во вторник, 21 июля.