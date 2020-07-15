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15.07.2020 20:20
Рубрика: Спорт

"Спартак" разгромил "Ахмат" в заключительном домашнем матче сезона

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в заключительном домашнем матче в нынешнем чемпионате России крупно обыграл "Ахмат" - 3:0, забив все три мяча во втором тайме. Арбитры встречи снова отменили гол красно-белых, не назначили пенальти и отменили уже назначенный 11-метровый удар.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Последние матчи московского "Спартака" привлекают повышенное внимание даже тех, кто за эту команду не болеет. Отмененные голы, назначенные в ворота "Спартака" пенальти и неназначенные в сторону соперников с помощью VAR или без нее, вызывают у любителей футбола истерическую ухмылку.

Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
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В первом тайме матча против "Ахмата" стечение обстоятельств продолжилось. Арбитр встречи было назначил пенальти за фол против Айртона, однако затем видеоассистент подсказал, что фол был до штрафной. "Спартак" продолжил атаковать и Эсекьель Понсе головой поразил ворота. Гол? Не тут-то было. Видеоассистент усмотрел офсайд у Самюэля Жиго, хотя повторы так и не дали точного ответа. И тут же Андрей Семенов сыграл в своем штрафной рукой и на этот раз арбитры решили VAR не смотреть. Болельщики "Спартака" явно обиделись на это и принялись скандировать не очень приятные РФС кричалки.

Во втором тайме "Спартак" показал, что у него есть характер. Пушечный дальний удар Романа Зобнина, тонкий дриблинг и подрезка от Александра Соболева, а также классный удар в дальний угол от Гуса Тиля принесли "Спартаку" долгожданную победу - 3:0.

"Спартак" поднялся на восьмое место в таблице и теперь ждет ответа от соседей по борьбе за место в десятке.

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