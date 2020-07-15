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15.07.2020 15:35
Рубрика: Экономика

Средняя цена российской нефти Urals составила 43,83 доллара за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Средняя цена на российскую нефть марки Urals за период с 15 июня по 14 июля 2020 года составила 319,9 доллара за тонну или 43,83 доллара за баррель. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

От расчета средней цены определяется размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти марки Urals. Таким образом, экспортная пошлина для нее с 1 августа 2020 года вырастет на 9,1 доллара и составит 46,9 доллара за тонну. В июле экспортная пошлина равнялась 31,8 доллара за тонну.

Фото: Виктор Васенин
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Минфин также сообщает, что с 1 августа пошлина на высоковязкую нефть повысится с 3,7 до 4,6 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 11,3 до 14 долларов за тонну, а на темные - с 37,8 до 46,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с 11,3 до 14 долларов за тонну, а прямогонного (нафта) - с 20,7 до 25,7 доллара за тонну.

Сохранится льготная нулевая ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и "Приразломного" месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Также останется нулевой пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ.

За два последних месяца цена Urals выросла более чем на треть, преодолев цену отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за баррель марки Urals. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ), средства которого сейчас используются для восстановления экономики от воздействия эпидемии коронавируса.

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