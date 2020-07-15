США ввели очередные санкции против РФ

В среду американский минфин объявил о введении дополнительных рестрикционных мер в отношении трех физических лиц и пяти компаний, имеющих отношение, как утверждают власти США, к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает ТАСС.

Юридические лица, о которых идет речь, находятся не в России, но в Таиланде, Гонконге, а также в Судане. По версии Вашингтона, эти компании помогали предпринимателю выйти из-под действия американских санкций, а значит, теперь сами должны попасть под санкции. Якобы они также препятствовали "демократическим реформам в Судане".

Ранее американские СМИ сообщили, что несколько американских конгрессменов стали требовать от Брюсселя ввести санкции против Пригожина, настаивая на его причастности к "вмешательству в американские выборы", факт которого, напомним, так и не был доказан.