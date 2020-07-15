Страны ОПЕК+ договорились с августа увеличить добычу нефти

Страны-участницы ОПЕК+ согласовали смягчение условий сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. С августа общий объем снижения производства до конца этого года составит 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн баррелей в сутки, как было в мае-июле. Такое решение они приняли на онлайн-конференции, прошедшей 15 июля.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, основные трудности, связанные с падением спроса на нефть уже позади, сейчас рынок уже сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии. В апреле падение мирового спроса на нефть составляло 25 млн баррелей в сутки, а в июне этот показатель сократился до 10 млн баррелей.

"Мы движемся по графику подписанного в апреле соглашения, который предусматривал частичное восстановление добычи через некоторое время. Сначала планировалось сделать это в июле, но потом срок был перенесен на август", - сказал Новак. Он подчеркнул, что частичное восстановление добычи нефти позволит для стран участвующих в сделке, нарастить промышленное производство и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Министр отметил, что наша страна выполнила свою квоту сокращения добычи нефти на 99% и продолжит соблюдать условия сделки ОПЕК+ в дальнейшем.

Отвечая на вопрос о темпах наращивания добычи нефти в России, Александр Новак сказал, что отечественные компании выстраивали свои планы с учетом условий сделки ОПЕК+, то есть увеличения производства в августе, поэтому проблем с восстановлением добычи быть не должно.