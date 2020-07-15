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15.07.2020 18:51
Рубрика: Власть

Долги не душат

Судебные приставы снизили размер удержаний с пенсий должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство приняло решение в период пандемии снизить размер удержаний при взыскании долгов с пенсионеров. Заявление прозвучало вчера в ходе выступления главы ведомства в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов готов обсуждать идею создания алиментного фонда. Фото: council.gov.ru Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов готов обсуждать идею создания алиментного фонда. Фото: council.gov.ru
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов готов обсуждать идею создания алиментного фонда. Фото: council.gov.ru

Как пояснил Дмитрий Аристов, если пенсионер не имеет других доходов, то в счет выплаты долга удерживается только 20 процентов пенсии. Для получения такой скидки должнику надо обратиться в ведомство с соответствующим ходатайством. Закон разрешает забирать в счет долга половину пенсии. Однако сейчас непростые времена, и бремя долгов надо ослабить.

ФСИН вернется к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда

Как объясняют эксперты, на практике приставы и раньше могли снизить до 30 процентов взыскиваемую долю в случае тяжелого материального положения должника. Гражданский кодекс разрешает снижать "долговую" планку до 20 процентов. Но получить такую большую скидку было не так просто: как правило, для этого приходилось обращаться в суд. Сейчас подход смягчен. Причины объяснять не нужно.

Также служба судебных приставов готова вернуться к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда. Отвечая на вопросы, глава ведомства напомнил, что в 2013 году было соответствующее поручение президента, оно прорабатывалось. Высказывались разные точки зрения, в том числе о том, что государство не должно подменять собой обязанности родителей по воспитанию детей и создавать дополнительные возможности для неуплаты алиментов.

"Я полагаю, что это надо обсудить на экспертном уровне, тем более что у нас поправки в Конституцию РФ сейчас ставят во главу угла в том числе заботу государства о детях и их воспитании. Мы готовы к этой работе", - сказал Дмитрий Аристов.

Фото: iStock
Приставы открыли "горячие линии" для "двойников" должников

Он добавил, что у ФССП есть свои соображения по источникам формирования такого фонда, но без экспертного обсуждения доводить их до общественности преждевременно. Как пояснил руководитель ведомства, алиментный фонд подразумевает две части - расходную и доходную. По его мнению, доходную часть должно на себя взять не только государство, но и общество в целом.

"Как сформировать доходную часть, какие установить критерии выплаты за счет алиментного фонда, как не расхолаживать родителей, которые обязаны выплачивать алименты и будут пытаться скрываться? Все это надо обсуждать на экспертном уровне", - уточнил он.

Еще одна новость: ведомство запустило на портале государственных услуг сервис, дающий гражданам доступ к информации об исполнительном производстве. Так что граждане смогут в режиме онлайн проверить себя по спискам невыездных.

Власть Право Гражданское право Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов

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