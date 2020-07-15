Новости

Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор 17:54
В Череповце осудили мужчину за призывы поджечь детский сад 17:53
Прожиточный минимум подрос на 2,2% 17:53
Скончался второй пострадавший при падении самолета Ан-2 в Кистенево 17:51
Ретейл поддержал оплату картами "Мир" 17:46
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России 17:44
Голикова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин против COVID-19 17:36
Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске 17:27
Голикова: В России выделено более 100 штаммов коронавируса 17:26
Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере 17:10
Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса 17:08
У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире 17:07
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией 17:05
В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом 17:05
В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму 17:04
В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку 16:46
В Самаре потушили горевший двое суток склад 16:41
Ученые заглянули за "маску смерти" таштыкской мумии 16:41
У переболевших коронавирусом нашли аномалии в работе сердца 16:37
Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть 16:31
На Кубани мужчину будут судить за изнасилование и попытку убийства девочки 16:29
В крови тяжелых больных COVID-19 найдены опасные антитела 16:29
В Израиле тысячи граждан отправили на карантин без всяких оснований 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 17:54
Рубрика: Происшествия

Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор

Тракторист, ехавший по набережной в Парке Горького, упал в Москву-реку, протаранив ограждение, сообщил сайт kp.ru. По словам очевидцев, инцидент произошел около часа дня.

В Москве из-за непогоды повалены 116 деревьев, пострадали 49 автомобилей

Водитель успел выбраться из салона, пока транспортное средство находилось на поверхности воды. Вплавь он добрался до берега - в 10 метрах есть спуск к воде для отдыхающих.

Причины аварии выясняются, по предварительным данным, шофер не справился с управлением. С него могут потребовать компенсацию за нанесенный ущерб. Место аварии оцеплено сигнальной лентой.

Происшествия ЧП ДТП

Главное сегодня

Мишустин: Обстановка с коронавирусом в РФ улучшается
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты