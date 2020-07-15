Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор

Тракторист, ехавший по набережной в Парке Горького, упал в Москву-реку, протаранив ограждение, сообщил сайт kp.ru. По словам очевидцев, инцидент произошел около часа дня.

Водитель успел выбраться из салона, пока транспортное средство находилось на поверхности воды. Вплавь он добрался до берега - в 10 метрах есть спуск к воде для отдыхающих.

Причины аварии выясняются, по предварительным данным, шофер не справился с управлением. С него могут потребовать компенсацию за нанесенный ущерб. Место аварии оцеплено сигнальной лентой.