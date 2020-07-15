Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Президент США Дональд Трамп отменил торгово-экономические преференции для Гонконга.

"К этой территории будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких привилегий, никакого особого экономического отношения", - заявил глава Белого дома. И добавил, что Вашингтон также вводит новые серьезные пошлины в отношении Китая. Указ был подписан в связи с решением властей КНР ограничить автономию Гонконга.

По мнению политика, принятый Пекином закон о национальной безопасности только навредит Гонконгу. Специальный административный район КНР больше "не сможет конкурировать со странами с рыночной экономикой", пояснил американский лидер.

"Мы только что потеряли очень серьезного конкурента", - цитирует Трампа ТАСС.