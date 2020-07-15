Творческие вузы войдут в программу стратегического академического лидерства

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова встретились в среду с ректорами творческих вузов России. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки.

Смогут ли вузы культуры и искусств стать участниками новой программы лидерства, анонсированной Минобрнауки?

Один из критериев вхождения в программу - присутствие вуза в международных рейтингах. На сегодняшний день в предметных рейтингах представлены 3 творческих российских вуза.

Но, по мнению Валерия Фалькова, несправедливо ориентироваться исключительно на международные рейтинги и сравнивать творческие вузы с университетами, которые готовят специалистов по другим направлениям.

Поэтому решено, что для творческих вузов в программе лидерства будет дополнительно выделено пять мест.

Таким образом, в новой программе смогут принять участие 10 % от общего количества творческих вузов в стране. Планируется, что оценку этих учебных заведений осуществит комиссия из специалистов, рекомендованных Минкультуры России.

При отборе вузов будут учитывать два основных момента: долгосрочную программу развития и результаты ее публичной защиты.

⠀- Мы делаем программу открытой. Это значит, что те, кто не попадет в нее в этом году, сможет попробовать свои силы позже, - отметил глава Минобрнауки.