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15.07.2020 16:37
Рубрика: Общество

У переболевших коронавирусом нашли аномалии в работе сердца

Текст: Тимур Алимов

У более чем половины пациентов, переболевших COVID-19, были выявлены нарушения в работе сердца. Таковы результаты крупного исследования, основанного на данных из медицинских учреждений 69 стран. Его выводы опубликованы в издании European Heart Journal.

Медики из Британского кардиологического фонда в Эдинбургском университете изучили истории обследований 1261 пациента. У каждого седьмого отмечены "серьезные аномалии" в сердце, который с большой долей вероятности оказали влияние на шансы выживаемости и выздоровления.

Фото: Марат Лебедев
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- Итоги исследования добавили доказательств того, что COVID-19 вызывает необычно чрезмерное свертывание крови. Из-за этого существенные повреждения получает сердце, но могут выходить из строя органы по всему телу, - отметил один из авторов работы кардиолог Марк Двек.

По словам ученого, именно повышенная свертываемость крови при коронавирусе объясняет инсульты, сердечную недостаточность, легочную эмболию и так называемые "ковидные пальцы" - симптом, при котором на отдельных участках конечностей появляются синяки.

- COVID-19 - сложное, многосистемное заболевание, которое оказывает глубокое воздействие на многие части тела. Вызываемое им воспаление и накопление жидкости в легких может привести к отказу сердца, в ряде случаев вирус напрямую инфицирует мышечную ткань. Потому является важным проводить пациентам с подтвержденным диагнозом эхокардиограмму. Результаты показывают, что такое сканирование на раннем этапе положительно сказалось на лечение трети заболевших, - заявил Двек.

Исследователи отметили, что дисфункция сердца происходит и при сложной форме гриппа. Во многих случаях эти последствия можно обратить вспять. Ученые намерены выяснить, возможен ли такой механизм при коронавирусе.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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