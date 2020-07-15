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15.07.2020 17:07
Рубрика: В мире

У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире

Текст: Марина Алешина

Таких казусов украинское телевидение еще не видело. У известной ведущей новостей на телеканале "1+1" Марички Падалки, рассказывавшей о вирусах на курортах, неожиданно выпал передний зуб.

Фото: iStock
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Женщина не растерялась, на секунду прикрыв рот рукой, и продолжила читать новости как ни в чем не бывало. Разумеется, видео мгновенно разошлось по Интернету, став "вирусным". Надо сказать, что пользователи соцсетей в массе не злорадствуют и, напротив, выражают 44-летней ведущей сочувствие и восхищаются ее самообладанием.

Падалко работает на телеканале "1+1" с 2002 года, начинала она со спортивных новостей, вела утренние шоу и детские программы, а еще участвовала в конкурсе танцев. Она активно ведет Instagram, и, как уверены поклонники, из-за неприятного эпизода ее популярность нисколько не пострадает.

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