У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире

Таких казусов украинское телевидение еще не видело. У известной ведущей новостей на телеканале "1+1" Марички Падалки, рассказывавшей о вирусах на курортах, неожиданно выпал передний зуб.

Женщина не растерялась, на секунду прикрыв рот рукой, и продолжила читать новости как ни в чем не бывало. Разумеется, видео мгновенно разошлось по Интернету, став "вирусным". Надо сказать, что пользователи соцсетей в массе не злорадствуют и, напротив, выражают 44-летней ведущей сочувствие и восхищаются ее самообладанием.

Падалко работает на телеканале "1+1" с 2002 года, начинала она со спортивных новостей, вела утренние шоу и детские программы, а еще участвовала в конкурсе танцев. Она активно ведет Instagram, и, как уверены поклонники, из-за неприятного эпизода ее популярность нисколько не пострадает.