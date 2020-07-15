Уроки пандемии немедицинского характера

Иностранные рабочие родом из Средней Азии оказались фактически заперты на стройке - уже несколько месяцев они не могут уехать домой из-за закрытых границ. Эти и другие мероприятия дают свой эффект с точки зрения коронавируса - опыт Амурского ГПЗ признан Минздравом РФ модельным - но такая "супердлинная" вахта, отрыв от дома и неопределенность туманного будущего в связи с постоянными угрозами "второй волны" коронавируса сказываются на психологическом состоянии строителей. И в итоге дежурные разногласия нескольких сотен рабочих по финансовым вопросам с руководством подрядчика, нанимавшим их на работу на условиях обычной 30-ти дневной вахты, вылились в буйный протест с битьем окон и уничтожением оргтехники. Как выяснилось позже, зарплату рабочим платят регулярно, несмотря на растиражированные в СМИ сообщения о трехмесячной задержке. Конфликт возник из-за задержки возмещения расходов на оплату оформления документов для иностранных рабочих и дополнительных выплат за вынужденную сверхурочную работу, которые рабочие не получили вовремя.
По данным правоохранительных органов в протестной акции участвовало до 300 человек, что на общем фоне 31 тысячи работников, задействованных на строительстве завода, не кажется таким уж внушительным числом. Однако и эти несколько сотен смогли громко заявить о себе - переворачивание машин руководства и штурм административных зданий под крики и залихватский свист, триумфальный проход по офисным коридорам с метанием вентиляторов и стульев. Кадры для социальных сетей получились эффектными и остросюжетными, несмотря на то, что ущерб был нанесен скорее символический. Однако областная прокуратура все равно оценила их по достоинству - возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство" и "участие в массовых беспорядках", задержаны несколько активных участников.
Особняком в перечне достижений гастарбайтеров стоит разгром магазина "Авоська", расположенного на территории стройгородка - это уже неприкрытое мародерство, с которым правоохранительные органы будут разбираться отдельно.
Эффективно сработали региональные власти - губернатор Амурской области Василий Орлов уже на следующий день после происшествия встретился с возмущенными рабочими, руководством подрядчика и представителями правоохранительных органов, взяв под личный контроль выход из конфликта. Рабочим предложили меры экономической поддержки в виде компенсационных выплат за пребывание на карантине и единовременной выплаты оклада тем, кто работает на вахте уже шесть и более месяцев. Областная прокуратура внесла представления руководителям организаций, участвующих в стройке, за нарушение трудового и миграционного законодательства, и открыла временную приемную для работы с обращениями пострадавших рабочих. В свою очередь, представители подрядчика "Ренейссанс" прислушались к губернатору и пообещали со своей стороны пойти навстречу в финансовой стороне вопроса. Инцидент фактически исчерпан.
Что будет дальше? Стройка продолжается - останавливать ее никто не собирался и во время буйства коронавируса, когда на Амурском ГПЗ удалось удержать ситуацию под контролем, в отличие от иных масштабных строек (это продиктовано, в том числе, важностью проекта для экономики страны - его реализация необходима для развития несырьевого экспорта, извлечения и переработки ценного сырья внутри страны). Недовольство части рабочих быстро погасят положенными выплатами и, видимо, на вахту приглашать больше не будут. Организаторы стройки извлекут соответствующий опыт и проведут разъяснительную работу со своими подрядчиками. Пандемия коронавируса окончательно сойдет на нет, и рано или поздно гастарбайтеры вернутся по домам, где по ним скучают их семьи. Но не все - зачинщикам беспорядков придется на некоторое время задержаться в России и познакомиться с ее системой исполнения наказаний.
Но есть во всей этой истории и еще один важный урок - нам необходимо думать о новом заселении Дальнего Востока. Потребность в "новой волне" освоения дальневосточных регионов назрела уже давно. Всплеск эмоций иностранных рабочих, спаянных прочными связями землячества, стал возможным, в частности, потому, что на Дальнем Востоке не хватает своих рабочих рук. Отсутствие собственных строительных мощностей и кадровые проблемы вынуждают привлекать для реализации даже таких крупных и во многом "имиджевых" проектов, как Амурский ГПЗ, рабочую силу из-за рубежа.
И первый шаг к созданию этой рентабельности и отказу от услуг иностранных работников - создавать привлекательные условия для переселения своих собственных граждан на Дальний Восток. И тогда появятся и строительные компании, и инфраструктура и оптимистичный взгляд в будущее, которого сейчас так не хватает дальневосточникам.