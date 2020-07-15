Уроки пандемии немедицинского характера

Главный триггер громкой истории с всплеском эмоций "гостевых рабочих" на стройке Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), большую часть которых составляют представители СНГ и Дальнего зарубежья, - это пресловутый коронавирус. Ограничительные меры, предпринимаемые властями для сдерживания пандемии, создают очевидные организационные сложности для работы предприятий полного цикла (к которым, несомненно, относится большая стройка), но, кроме того, все эти ограничения еще и увеличивают психологическое давление на людей.

Иностранные рабочие родом из Средней Азии оказались фактически заперты на стройке - уже несколько месяцев они не могут уехать домой из-за закрытых границ. Эти и другие мероприятия дают свой эффект с точки зрения коронавируса - опыт Амурского ГПЗ признан Минздравом РФ модельным - но такая "супердлинная" вахта, отрыв от дома и неопределенность туманного будущего в связи с постоянными угрозами "второй волны" коронавируса сказываются на психологическом состоянии строителей. И в итоге дежурные разногласия нескольких сотен рабочих по финансовым вопросам с руководством подрядчика, нанимавшим их на работу на условиях обычной 30-ти дневной вахты, вылились в буйный протест с битьем окон и уничтожением оргтехники. Как выяснилось позже, зарплату рабочим платят регулярно, несмотря на растиражированные в СМИ сообщения о трехмесячной задержке. Конфликт возник из-за задержки возмещения расходов на оплату оформления документов для иностранных рабочих и дополнительных выплат за вынужденную сверхурочную работу, которые рабочие не получили вовремя.

По данным правоохранительных органов в протестной акции участвовало до 300 человек, что на общем фоне 31 тысячи работников, задействованных на строительстве завода, не кажется таким уж внушительным числом. Однако и эти несколько сотен смогли громко заявить о себе - переворачивание машин руководства и штурм административных зданий под крики и залихватский свист, триумфальный проход по офисным коридорам с метанием вентиляторов и стульев. Кадры для социальных сетей получились эффектными и остросюжетными, несмотря на то, что ущерб был нанесен скорее символический. Однако областная прокуратура все равно оценила их по достоинству - возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство" и "участие в массовых беспорядках", задержаны несколько активных участников.

Особняком в перечне достижений гастарбайтеров стоит разгром магазина "Авоська", расположенного на территории стройгородка - это уже неприкрытое мародерство, с которым правоохранительные органы будут разбираться отдельно.

Эффективно сработали региональные власти - губернатор Амурской области Василий Орлов уже на следующий день после происшествия встретился с возмущенными рабочими, руководством подрядчика и представителями правоохранительных органов, взяв под личный контроль выход из конфликта. Рабочим предложили меры экономической поддержки в виде компенсационных выплат за пребывание на карантине и единовременной выплаты оклада тем, кто работает на вахте уже шесть и более месяцев. Областная прокуратура внесла представления руководителям организаций, участвующих в стройке, за нарушение трудового и миграционного законодательства, и открыла временную приемную для работы с обращениями пострадавших рабочих. В свою очередь, представители подрядчика "Ренейссанс" прислушались к губернатору и пообещали со своей стороны пойти навстречу в финансовой стороне вопроса. Инцидент фактически исчерпан.

Что будет дальше? Стройка продолжается - останавливать ее никто не собирался и во время буйства коронавируса, когда на Амурском ГПЗ удалось удержать ситуацию под контролем, в отличие от иных масштабных строек (это продиктовано, в том числе, важностью проекта для экономики страны - его реализация необходима для развития несырьевого экспорта, извлечения и переработки ценного сырья внутри страны). Недовольство части рабочих быстро погасят положенными выплатами и, видимо, на вахту приглашать больше не будут. Организаторы стройки извлекут соответствующий опыт и проведут разъяснительную работу со своими подрядчиками. Пандемия коронавируса окончательно сойдет на нет, и рано или поздно гастарбайтеры вернутся по домам, где по ним скучают их семьи. Но не все - зачинщикам беспорядков придется на некоторое время задержаться в России и познакомиться с ее системой исполнения наказаний.

Но есть во всей этой истории и еще один важный урок - нам необходимо думать о новом заселении Дальнего Востока. Потребность в "новой волне" освоения дальневосточных регионов назрела уже давно. Всплеск эмоций иностранных рабочих, спаянных прочными связями землячества, стал возможным, в частности, потому, что на Дальнем Востоке не хватает своих рабочих рук. Отсутствие собственных строительных мощностей и кадровые проблемы вынуждают привлекать для реализации даже таких крупных и во многом "имиджевых" проектов, как Амурский ГПЗ, рабочую силу из-за рубежа.

И первый шаг к созданию этой рентабельности и отказу от услуг иностранных работников - создавать привлекательные условия для переселения своих собственных граждан на Дальний Восток. И тогда появятся и строительные компании, и инфраструктура и оптимистичный взгляд в будущее, которого сейчас так не хватает дальневосточникам.