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15.07.2020 19:00
Рубрика: Власть

Места вакантны

Утверждены списки партий на довыборах в Госдуму
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
В Единый день голосования, 13 сентября, предстоит избрать 18 губернаторов, депутатов 11 региональных парламентов и четырех новых депутатов Госдумы. ЦИК заверил списки кандидатов уже шести партий, включая все парламентские, на вакансии в нижней палате.

Довыборы в Госдуму пройдут в четырех регионах - это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области. На заседании в среду ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутые "Справедливой Россией", КПРФ и "Единой Россией". Неделю назад ЦИК заверил списки кандидатов от ЛДПР, "Гражданской платформы" и Партии пенсионеров. Таким образом, на четыре вакантных места в федеральном парламенте претендуют уже шесть партий.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Всего, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, о своем участии в довыборах в Госдуму уведомили девять партий, в их числе "Яблоко" и "Коммунисты России". Также баллотируются трое самовыдвиженцев. Глава ЦИК напомнила, что партии могут представить необходимый пакет документов в комиссию до 19 июля включительно. "Ждем", - сказала она. С учетом того, что плановые выборы в Госдуму намечены на 2021 год, срок полномочий нынешних избранников составит не пять лет, а год. "И за год можно много полезных дел сделать в качестве депутата", - считает Элла Памфилова.

В 18 регионах жителям предстоит избрать губернаторов. В 14 регионах выдвижение кандидатов уже завершено, еще в четырех оно продолжается. Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 144 кандидата, из них 116 - от 24 партий, а 28 - в порядке самовыдвижения. Больше всего желающих побороться за пост губернатора (17 человек) на данный момент в Иркутской области. Для сравнения: в четырех регионах заявились по пять человек.

На выборах губернаторов выдвинуты 144 кандидата

Элла Памфилова нацелила региональные избиркомы подходить непредвзято, доброжелательно и помогать кандидатам, чтобы они могли участвовать в выборной кампании. "Не препятствовать, не цепляться за какие-то мелочи, а, наоборот, помогать ликвидировать ошибки, чтобы кампания была полноценная и конкурентная", - призвала глава ЦИК своих коллег в регионах. "Я на этом настаиваю, надеюсь, вы меня все услышали", - добавила она.

В 11 регионах пройдут выборы в заксобрания, но процесс выдвижения завершен только в четырех. На данный момент по единым и одномандатным округам здесь баллотируются 3714 кандидатов, подавляющее большинство из них (3633) выдвинуты политическими партиями. Только 81 человек решил пойти в региональный парламент в порядке самовыдвижения.

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