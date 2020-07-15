В аквапарках дельфины-роботы заменят настоящих животных

Калифорнийская компания объявила о реализации масштабного проекта по созданию дельфинов-роботов, которые должны стать альтернативой содержанию китообразных в неволе. За последние десять лет аквапарки снижают доходы из-за этических проблем и стоимости содержания животных, сообщает газета The Guardian.

"Пришло время переосмыслить эту отрасль и показать, что подход может быть более гуманным и в то же время более выгодным", - заявил Роджер Хольцберг, который ранее был креативным директором компании Walt Disney Company и отвечал за инновации в игровых секторах и тематических парках.

По его словам, роботизированный дельфин, управляемый дистанционно, может порадовать детей также, как и настоящий. В то же время морские парки по всему миру, испытывающие все большее давление, отказываются от выставок с участием настоящих китов и дельфинов. Роботы представляют собой привлекательную альтернативу.

Прототип дельфина-робота весит 270 килограммов и практически неотличим от настоящего животного. Создатели говорят, что он может плавать в течение десяти лет в соленой воде без технического обслуживания, а еще дольше - в пресной воде. Аккумулятор рассчитан на десять часов работы, после чего потребуется подзарядка. Искусственный дельфин не может плавать в одиночку, он управляется дистанционно человеком.

Стоимость одного экземпляра составляет порядка 23 миллионов евро. Ранее упоминалась сумма от 35 до 50 миллионов евро за штуку. Дельфины-роботы должны быть готовы к выходу на рынок примерно через два года.

Производители утверждают, что, в конечном итоге, искусственные дельфины обойдутся владельцам аквапарков гораздо дешевле в сравнении с настоящими животными. Только уход за водой в аквариумах для дельфинов создает в серьезные проблемы и высокую стоимость. Уже сегодня новинкой заинтересовались многие аквапарки в мире, в том числе, и в Китае.