Новости

ФССП запустила сервис с информацией об исполнительных производствах 13:03
На Урале вынесли приговор полицейским, изнасиловавшим девушку в авто 13:03
Уникальный советский фургон, который считался утерянным, нашли в Москве 13:00
ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров 12:59
Песков: Выборы в Беларуси - внутреннее дело этой страны 12:56
Лукашенко сформулировал очередные задачи перед активом Витебской области 12:55
В аквапарках дельфины-роботы заменят настоящих животных 12:53
СК переквалифицировал обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву 12:53
Памфилова опровергла информацию об утечке данных участников электронного голосования 12:45
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму 12:39
Синоптики рассказали, когда на Среднем Урале спадет жара 12:35
В Вологде пациентка избила врача чайником 12:34
ЦИК утвердил списки эсеров, коммунистов и единороссов на довыборах в ГД 12:28
Под Костромой грабители случайно сожгли украденные деньги 12:23
В первую летнюю смену "Артек" примет более тысячи крымских детей 12:21
Госдума почтила память жертв гражданской войны 12:20
Ирландские медики получат доступ к базам данных пограничников 12:20
В Перми на прохожего рухнула часть фасада здания 12:15
Водитель избежал штрафа за превышение из-за смертельной схватки со змеей 12:04
Диснейленд в Гонконге вновь закрылся из-за коронавируса 12:03
В новосибирском аэропорту задержали москвича-хулигана без маски 12:01
Оливер Стоун: Голливуд безумен, как чаепитие из "Алисы в Стране Чудес" 11:56
В Сочи отметят День леопарда на Кавказе 11:47
Глава Минобрнауки призвал изменить систему оценки работы ученого 11:46
В Москве задержали подозреваемого в разбойных нападениях 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 12:53
Рубрика: Общество

В аквапарках дельфины-роботы заменят настоящих животных

Текст: Александр Саможнев

Калифорнийская компания объявила о реализации масштабного проекта по созданию дельфинов-роботов, которые должны стать альтернативой содержанию китообразных в неволе. За последние десять лет аквапарки снижают доходы из-за этических проблем и стоимости содержания животных, сообщает газета The Guardian.

Фото: Тульский государственный музей оружия
В тульском музее из-за пандемии заработал робот-экскурсовод

"Пришло время переосмыслить эту отрасль и показать, что подход может быть более гуманным и в то же время более выгодным", - заявил Роджер Хольцберг, который ранее был креативным директором компании Walt Disney Company и отвечал за инновации в игровых секторах и тематических парках.

По его словам, роботизированный дельфин, управляемый дистанционно, может порадовать детей также, как и настоящий. В то же время морские парки по всему миру, испытывающие все большее давление, отказываются от выставок с участием настоящих китов и дельфинов. Роботы представляют собой привлекательную альтернативу.

Прототип дельфина-робота весит 270 килограммов и практически неотличим от настоящего животного. Создатели говорят, что он может плавать в течение десяти лет в соленой воде без технического обслуживания, а еще дольше - в пресной воде. Аккумулятор рассчитан на десять часов работы, после чего потребуется подзарядка. Искусственный дельфин не может плавать в одиночку, он управляется дистанционно человеком.

Фото: Александр Корольков/РГ
В парке "Зарядье" появился робот-бариста

Стоимость одного экземпляра составляет порядка 23 миллионов евро. Ранее упоминалась сумма от 35 до 50 миллионов евро за штуку. Дельфины-роботы должны быть готовы к выходу на рынок примерно через два года.

Производители утверждают, что, в конечном итоге, искусственные дельфины обойдутся владельцам аквапарков гораздо дешевле в сравнении с настоящими животными. Только уход за водой в аквариумах для дельфинов создает в серьезные проблемы и высокую стоимость. Уже сегодня новинкой заинтересовались многие аквапарки в мире, в том числе, и в Китае.

Общество Наука Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Совфед рассмотрит закон о трехдневном голосовании 24 июля
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет