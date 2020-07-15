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15.07.2020 15:10
Рубрика: В мире

В Австрии резко выросли продажи велосипедов из-за пандемии

Текст: Александр Саможнев

Пандемия коронавируса вызвала бум на велосипедном рынке Австрии. Люди охотно ездят на велосипедах в городах, в сельской местности велосипедный спорт тоже процветает. По сравнению с прошлым годом объемы продаж "двухколесных коней" выросли в стране на 29 процентов, сообщает телеканал ORF.at.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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Велосипедные мастерские полностью зарезервированы. До некоторых дилеров часто удается дозвониться только после нескольких попыток, а те, кто ищет конкретный велосипед, вынуждены отложить покупку до следующего года. Многие склады уже пустуют.

Повышенный спрос позволят владельцам торговых сетей и частных магазинов наверстать упущенную выгоду за период вспышки коронавируса. Особенно много покупают электрические велосипеды, продажи которых увеличились на 69 процентов. Узкие места в поставках новых моделей объясняются "локдауном" в странах Азии, где изготавливаются запасные части для велосипедов.

По свидетельствам очевидцев, в Австрии значительно выросло велосипедное движение. На примере Граца видно, что на маршрутах с университетским и школьным движением было естественно тише, в то время как другие трассы использовались чаще. Все больше людей используют велосипед или его электрические модели для выезда на работу или для покупок, отмечает координатор по велосипедам Анна Шверцлер.

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Такая же ситуация наблюдается и в других странах. Так, в некоторых штатах США, в том числе в Миннесоте, продажи велосипедов после снятия ограничений удвоились по сравнению с прошлым летом. Владелец магазина в Сент-Поле говорит, что на складах ничего не осталось.

В этой связи покупатели счищают пыль с велосипедов 20-летней давности в своих гаражах и привозят их для ремонта. Фиксируется также высокий спрос на запчасти для двухколесных друзей. Президент компании Рич Тауэр, продающей велосипеды по всему миру, рассказал порталу mprnews.org, что в начале года спрос на технику был пониженным в связи со вспышкой коронавируса, но с марта ситуация изменилась. Однако цепочка поставок не реагирует так быстро на ситуацию.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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