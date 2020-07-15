В Австрии резко выросли продажи велосипедов из-за пандемии

Пандемия коронавируса вызвала бум на велосипедном рынке Австрии. Люди охотно ездят на велосипедах в городах, в сельской местности велосипедный спорт тоже процветает. По сравнению с прошлым годом объемы продаж "двухколесных коней" выросли в стране на 29 процентов, сообщает телеканал ORF.at.

Велосипедные мастерские полностью зарезервированы. До некоторых дилеров часто удается дозвониться только после нескольких попыток, а те, кто ищет конкретный велосипед, вынуждены отложить покупку до следующего года. Многие склады уже пустуют.

Повышенный спрос позволят владельцам торговых сетей и частных магазинов наверстать упущенную выгоду за период вспышки коронавируса. Особенно много покупают электрические велосипеды, продажи которых увеличились на 69 процентов. Узкие места в поставках новых моделей объясняются "локдауном" в странах Азии, где изготавливаются запасные части для велосипедов.

По свидетельствам очевидцев, в Австрии значительно выросло велосипедное движение. На примере Граца видно, что на маршрутах с университетским и школьным движением было естественно тише, в то время как другие трассы использовались чаще. Все больше людей используют велосипед или его электрические модели для выезда на работу или для покупок, отмечает координатор по велосипедам Анна Шверцлер.

Такая же ситуация наблюдается и в других странах. Так, в некоторых штатах США, в том числе в Миннесоте, продажи велосипедов после снятия ограничений удвоились по сравнению с прошлым летом. Владелец магазина в Сент-Поле говорит, что на складах ничего не осталось.

В этой связи покупатели счищают пыль с велосипедов 20-летней давности в своих гаражах и привозят их для ремонта. Фиксируется также высокий спрос на запчасти для двухколесных друзей. Президент компании Рич Тауэр, продающей велосипеды по всему миру, рассказал порталу mprnews.org, что в начале года спрос на технику был пониженным в связи со вспышкой коронавируса, но с марта ситуация изменилась. Однако цепочка поставок не реагирует так быстро на ситуацию.