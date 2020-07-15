В Банке России оценили снижение ВВП почти в 10%

Новости

Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 19:04
"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ 18:51
Летняя Юношеская Олимпиада 2022 года отложена 18:45
Минфин рассказал о новом выпуске "народных облигаций" 18:38
Празднование дня рождения Ленобласти перенесено на следующий год 18:38
Проекты ТАСС стали лауреатами международного конкурса дизайна 18:35
Самая тяжелая летающая птица пролетела 172 км без взмаха крыльев 18:17
Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор 17:54
В Череповце осудили мужчину за призывы поджечь детский сад 17:53
Прожиточный минимум подрос на 2,2% 17:53
Скончался второй пострадавший при падении самолета Ан-2 в Кистенево 17:51
Ретейл поддержал оплату картами "Мир" 17:46
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России 17:44
Голикова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин против COVID-19 17:36
Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске 17:27
Голикова: В России выделено более 100 штаммов коронавируса 17:26
Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере 17:10
Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса 17:08
У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире 17:07
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией 17:05
В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом 17:05
В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму 17:04
В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 18:54
Рубрика: Экономика

В Банке России оценили снижение ВВП почти в 10%

Текст: Роман Маркелов
Российская экономика по итогам II квартала просела на 9,5-10%. Такую оценку дали аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды". При этом в июне российская экономика начала восстанавливаться.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5-9,0% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5-10,0% год к году", - отметили аналитики Банка России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

При этом после стабилизации на пониженном уровне в мае и первой половине июня, в последние недели деловая активность показывает отчетливые признаки роста, говорится в обзоре. Основным фактором улучшения экономической динамики выступает внутренний спрос, в то время как внешний спрос восстанавливается гораздо медленнее на фоне сохранения высокой неопределенности в мировой экономике, указывают в ЦБ.

Одновременно реализация вторичных эффектов от ограничительных мер, падение спроса в сочетании с долгосрочными изменениями в модели потребительского поведения, а также сохранение пониженного уровня добычи и переработки нефти предопределяют постепенный и неравномерный характер дальнейшего восстановления экономики, отмечают авторы бюллетеня.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала диапазон снижения ВВП по итогам II квартала в 8-10%. Ключевыми факторами оценки выступали более позднее, чем ожидалось, снятие ограничений из-за пандемии и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками