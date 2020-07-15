В Банке России оценили снижение ВВП почти в 10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8,5-9,0% год к году. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5-10,0% год к году", - отметили аналитики Банка России.

При этом после стабилизации на пониженном уровне в мае и первой половине июня, в последние недели деловая активность показывает отчетливые признаки роста, говорится в обзоре. Основным фактором улучшения экономической динамики выступает внутренний спрос, в то время как внешний спрос восстанавливается гораздо медленнее на фоне сохранения высокой неопределенности в мировой экономике, указывают в ЦБ.

Одновременно реализация вторичных эффектов от ограничительных мер, падение спроса в сочетании с долгосрочными изменениями в модели потребительского поведения, а также сохранение пониженного уровня добычи и переработки нефти предопределяют постепенный и неравномерный характер дальнейшего восстановления экономики, отмечают авторы бюллетеня.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина оценивала диапазон снижения ВВП по итогам II квартала в 8-10%. Ключевыми факторами оценки выступали более позднее, чем ожидалось, снятие ограничений из-за пандемии и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.