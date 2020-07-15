В четверг "Реал" может стать чемпионом Испании впервые за три года

Чемпионская гонка испанской Ла Лиги близка к развязке. Уже в четверг за тур до финиша мадридский "Реал" может взять титул. Впервые за последние три года.

Чтобы завоевать "золото", мадридцам нужно набрать в двух оставшихся матчах всего два очка. То, что "Реалу" это по силам, в Испании никто не сомневается. Клуб даже на всякий случай обратился к своим фанатам, призвав их не выходить на площадь Сибелес в Мадриде, где по традиции отмечаются все большие победы команды.

"Сливочные" решат все вопросы сегодня, если обыграют в домашнем матче 37-го тура с "Вильярреал". Впрочем, "сливочных" устроит и поражение, если любые очковые потери понесет их главный конкурент - "Барселона", которая в этот же день будет принимать "Осасуну".

Напомним, на данный момент лидирующий "Реал" (83 очка) и "Барсу" (79) разделяют четыре балла. При итоговом очковом равенстве преимущество в личных встречах будет у мадридцев (2:0, 0:0).

А ведь после двухмесячного перерыва из-за коронавируса именно "Барселона" выходила лидером, опережая принципиального соперника на два очка. В январе каталонцы сменили тренера, но новый наставник команды Кики Сетьен так и не сумел решить проблемы "Барсы". Наоборот, стало только хуже. Если при Эрнесто Валверде, предыдущем рулевом "сине-гранатовых", команда неудачно играла в гостях, то под началом Сетьена "Барселона" потеряла уверенность и в матчах на родном "Камп Ноу". Иногда возникало ощущение, что в "Барсе" в конечном счете полагались на авось, у которого в клубе есть имя - Лионель Месси. Однако в одиночку даже гениальный аргентинец не смог решить все проблемы команды.

В нынешнем чемпионате "Реал" одержал 11 побед с минимальным счетом. Чаще всего это было 1:0 - шесть раз

Трудно спорить с мнением экс-гендиректора "Реала" Хорхе Вальдано, заявившим, что "Барса" в ее нынешнем состоянии не является претендентом на титул ни в Испании, ни в Лиге чемпионов. "Месси давно уже говорил, что для игры в Европе этого уровня недостаточно. Лео не может делать в "Барселоне" все. От него слишком много просят в команде", - подчеркнул функционер.

По сути, "Барса" упустила титул сама, потеряв очки в трех матчах после возобновления сезона. Кстати, к этому "приложил" ногу и наш Федор Смолов, "Сельта" которого сыграла с каталонцами вничью - 2:2, а российский форвард отметился забитым мячом.

Между тем "Реал" выиграл все девять матчей после рестарта. Такую длинную победную серию в чемпионате "королевский клуб" не выдавал с сезона 2015/2016, в котором мадридцев впервые возглавил Зинедин Зидан. Тогда "сливочные" одержали 12 побед подряд, но, что интересно, для чемпионства этого оказалось недостаточно. А сейчас должно хватить.

При этом не скажешь, что "Реал" показывает какой-то умопомрачительный футбол. Почти половину побед - 11 - подопечные Зидана одержали с минимальным счетом. Чаще всего это было 1:0 - шесть раз. Однако мадридский суперклуб оказался элементарно надежнее своего извечного каталонского соперника. Даже без особой помощи своих 100-миллионных приобретений: бельгийца Эдена Азара, который не сумел набрать форму, и валлийца Гарета Бэйла, прочно обосновавшегося на скамейке запасных.

9 матчей кряду выиграл "Реал" после рестарта сезона

Как выразился бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа после мучительной гостевой победы над "Гранадой" (2:1) в предыдущем туре, "чтобы взять титул, нужно страдать". Кажется, мадридцы для этого настрадались уже достаточно.

В двух последних турах чемпионата выяснится не только обладатель "золота", но и "бронзы". У претендующих на нее "Атлетико" и "Севильи" по 66 очков. При этом обе команды уже гарантировали себе место в топ-4, что дает им право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон. А на попадание в Лигу Европы (5-6-е места) шансы сохраняют сразу шесть команд. Что касается борьбы за выживание, математически из нее еще не вышла "Сельта" Смолова, идущая 16-й: отрыв команды от зоны вылета (18-20-е места) - четыре очка. Правда, Федор в оставшихся двух матчах своим вряд ли поможет: у него отек приводящей мышцы правой ноги.