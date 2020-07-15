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15.07.2020 10:29
Рубрика: В мире

В Чили будут выявлять авиапассажиров с COVID-19 с помощью собак

Текст: Владимир Шилов

Чилийским эпидемиологам в будущем могут существенно облегчить работу натасканные на обнаружение COVID-19 служебные собаки, пишет газета La Segunda.

Фото: Istock
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Сообщается, что в одном из кинологических центров Сантьяго уже приступили к тренировкам первого отряда специального назначения, состоящего из одного лабрадора и трех золотистых ретриверов. Острый нюх животных пока не может превзойти ни один прибор - они чувствуют минимальные концентрации свойственных коронавирусу выделений в поту, уверены ученые из Католического университета Чили.

Как ожидается, в обязанности собак будет входить контроль за прибывающими в страну иностранцами, которые могут быть потенциальными носителями опасной инфекции. Деньги на амбициозный проект дала местная полиция.

Мировая практика показывает, что в настоящее время досмотр пассажиров ведется преимущественно с применением технических средств дистанционной термометрии тела. Поголовное тестирование на новый коронавирус прибывающих пока не может позволить себе ни одна страна из-за высокой стоимости.

В мире Южная Америка Чили Пандемия коронавируса COVID-19

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