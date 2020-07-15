В Думу внесены законопроекты, охраняющие семью от чиновников

Новости

Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 19:04
"Арсенал" обыграл "Урал" в гостях в 29-м туре РПЛ 18:51
Летняя Юношеская Олимпиада 2022 года отложена 18:45
Минфин рассказал о новом выпуске "народных облигаций" 18:38
Празднование дня рождения Ленобласти перенесено на следующий год 18:38
Проекты ТАСС стали лауреатами международного конкурса дизайна 18:35
Самая тяжелая летающая птица пролетела 172 км без взмаха крыльев 18:17
Тракторист упал в Москву-реку, сломав забор 17:54
В Череповце осудили мужчину за призывы поджечь детский сад 17:53
Прожиточный минимум подрос на 2,2% 17:53
Скончался второй пострадавший при падении самолета Ан-2 в Кистенево 17:51
Ретейл поддержал оплату картами "Мир" 17:46
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России 17:44
Голикова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин против COVID-19 17:36
Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске 17:27
Голикова: В России выделено более 100 штаммов коронавируса 17:26
Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере 17:10
Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса 17:08
У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире 17:07
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией 17:05
В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом 17:05
В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму 17:04
В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 18:33
Рубрика: Общество

Десять степеней защиты

В Думу внесены законопроекты, охраняющие семью от чиновников
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
В Государственную Думу внесен целый пакет законопроектов об укреплении семьи. Он объединен общим названием и содержит поправки в 10 законов. Пакет документов разработан специально созданной в 2016 году при поддержке Валентины Матвиенко Временной комиссией Совета Федерации. Комиссия занималась подготовкой предложений по совершенствованию Семейного кодекса.
Законопроект защитит семьи от неоправданного вторжения чиновников. Фото: SychuginaElena / iStock Законопроект защитит семьи от неоправданного вторжения чиновников. Фото: SychuginaElena / iStock
Законопроект защитит семьи от неоправданного вторжения чиновников. Фото: SychuginaElena / iStock

Главное в этом документе, как подчеркивают его разработчики, - законопроект позволит оградить семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантировать конституционное право родителей на воспитание своих детей.

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Работа над пакетом законопроектов шла три года под руководством сенатора Елены Мизулиной.

Было обобщено около 1500 законодательных предложений. Проведен мониторинг семейного законодательства, проанализированы более 280 правовых актов. В работе участвовали все крупнейшие родительские организации России.

В пакет вошли три законопроекта. Основной - о поправках в Семейный кодекс. Весь пакет содержит 112 поправок в 69 статей. Кстати, в Семейном кодексе всего 170 статей. Так что кодекс меняется кардинально. В него добавлены две новые главы и 27 новых статей.

Авторами законопроекта выступили сенаторы, члены Временной комиссии Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова, Маргарита Павлова.

Законопроект подготовлен с учетом новых положений Конституции. В основе его концепции два главных принципа.

В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи

Первый - презумпция добросовестности родителей. То есть действия родителей считаются добросовестными, пока судом не будет установлено обратное. Доказывать недобросовестность будет истец. Введение этого принципа позволяет пересмотреть всю систему норм Семейного кодекса.

Второй принцип - это право ребенка жить и воспитываться в родной семье. Родственникам детей должно быть гарантировано преимущественное право на их воспитание, если с родителями что-то случится.

Новые поправки касаются четырех важнейших моментов. Это изъятие ребенка из семьи, лишение или ограничение родительских прав, установка факта утраты ребенком родительской заботы и порядок устройства ребенка. И последнее - институт брака.

По законопроекту забрать ребенка можно лишь при "виновном поведении" родителей и по решению суда о лишении или ограничении их прав. Обязательно в присутствии опеки.

Устанавливается исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Сделан точный перечень документов, подтверждающих это. Прямо запрещается вход опеки в жилье для проверки условий жизни ребенка без согласия жильцов.

Прописано право ребенка, когда он остается без родителей, на устройство в семьи родственников.

Опеке запрещается отказывать в передаче ребенка родственникам по мотивам маленького дохода, небольшой квартиры и подобное.

Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка

В Семейный кодекс включена новая глава о временных мерах защиты ребенка. Если родителя задержали или госпитализировали. Перечень случаев полный и его не допишут. Если нет родных - отдадут в специализированное учреждение.

Но оттуда ребенка немедленно вернут по первому требованию родителей. Следить за этим будет полиция.

Гарантировано совместное устройство братьев и сестер под опеку или в интернат. Разлучать их нельзя. При этом дети имеют право знать, где живут братья и сестры и имеют право общаться с ними.

Что еще важно в законопроекте? Прекращается практика заключения брака между лицами одного пола. В том числе сменившими пол. Такие пары не смогут усыновлять детей.

Законопроект поправил даже термины. Он вводит определения основных понятий, такие как "родная семья", "родители".

Общество Семья и дети Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет