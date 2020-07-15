В Думу внесены законопроекты, охраняющие семью от чиновников

В Государственную Думу внесен целый пакет законопроектов об укреплении семьи. Он объединен общим названием и содержит поправки в 10 законов. Пакет документов разработан специально созданной в 2016 году при поддержке Валентины Матвиенко Временной комиссией Совета Федерации. Комиссия занималась подготовкой предложений по совершенствованию Семейного кодекса.

Главное в этом документе, как подчеркивают его разработчики, - законопроект позволит оградить семьи от неоправданного вторжения чиновников и гарантировать конституционное право родителей на воспитание своих детей.

Работа над пакетом законопроектов шла три года под руководством сенатора Елены Мизулиной.

Было обобщено около 1500 законодательных предложений. Проведен мониторинг семейного законодательства, проанализированы более 280 правовых актов. В работе участвовали все крупнейшие родительские организации России.

В пакет вошли три законопроекта. Основной - о поправках в Семейный кодекс. Весь пакет содержит 112 поправок в 69 статей. Кстати, в Семейном кодексе всего 170 статей. Так что кодекс меняется кардинально. В него добавлены две новые главы и 27 новых статей.

Авторами законопроекта выступили сенаторы, члены Временной комиссии Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова, Маргарита Павлова.

Законопроект подготовлен с учетом новых положений Конституции. В основе его концепции два главных принципа.

Первый - презумпция добросовестности родителей. То есть действия родителей считаются добросовестными, пока судом не будет установлено обратное. Доказывать недобросовестность будет истец. Введение этого принципа позволяет пересмотреть всю систему норм Семейного кодекса.

Второй принцип - это право ребенка жить и воспитываться в родной семье. Родственникам детей должно быть гарантировано преимущественное право на их воспитание, если с родителями что-то случится.

Новые поправки касаются четырех важнейших моментов. Это изъятие ребенка из семьи, лишение или ограничение родительских прав, установка факта утраты ребенком родительской заботы и порядок устройства ребенка. И последнее - институт брака.

По законопроекту забрать ребенка можно лишь при "виновном поведении" родителей и по решению суда о лишении или ограничении их прав. Обязательно в присутствии опеки.

Устанавливается исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Сделан точный перечень документов, подтверждающих это. Прямо запрещается вход опеки в жилье для проверки условий жизни ребенка без согласия жильцов.

Прописано право ребенка, когда он остается без родителей, на устройство в семьи родственников.

Опеке запрещается отказывать в передаче ребенка родственникам по мотивам маленького дохода, небольшой квартиры и подобное.

В Семейный кодекс включена новая глава о временных мерах защиты ребенка. Если родителя задержали или госпитализировали. Перечень случаев полный и его не допишут. Если нет родных - отдадут в специализированное учреждение.

Но оттуда ребенка немедленно вернут по первому требованию родителей. Следить за этим будет полиция.

Гарантировано совместное устройство братьев и сестер под опеку или в интернат. Разлучать их нельзя. При этом дети имеют право знать, где живут братья и сестры и имеют право общаться с ними.

Что еще важно в законопроекте? Прекращается практика заключения брака между лицами одного пола. В том числе сменившими пол. Такие пары не смогут усыновлять детей.

Законопроект поправил даже термины. Он вводит определения основных понятий, такие как "родная семья", "родители".