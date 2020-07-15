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15.07.2020 12:40
Рубрика: Власть

В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий

Текст: Галина Мисливская
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас внесли в нижнюю палату законопроекты, предусматривающие ответственность за действия, направленные на отчуждение территории РФ, и за призывы к ним.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки касаются Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. Изменения вносятся для реализации запрета на отчуждение территорий РФ и призывы к ним, закрепленного в новой редакции статьи 67 обновленной Конституции.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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За публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ вводится административную преюдицию. Это значит, что если правонарушение совершено впервые, то оно будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний - до 4 лет.

За публичные призывы, если нарушение совершено впервые, последует наказание в виде штрафа. Для граждан он составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены СМИ и интернета. В этом случае для граждан устанавливается сумма от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

По словам Павла Крашенинникова, эти нормы позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.

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