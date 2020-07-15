В Госдуме объяснили заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что включение проектов "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока" в закон США "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" связан с желанием Вашингтона увеличить свое присутствие на газовом рынке Европы. Так он прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео на эту тему.

При помощи подобного "политического популизма" в Госдепе подменяют понятия "политический проект" и "коммерческий проект", считает Ананских.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" - это не проект "Газпрома", а проект консорциума крупнейших европейских компаний.

"Это нужно учитывать в таких политических заявлениях. "Северный поток-2" связан с поставками дешевого газа на европейский рынок", - подчеркнул депутат.

Он уверен, что за действиями Госдепа стоит желание увеличить поставки американского газа в Европу. "Здесь видна субъективность и желание увеличить поставки сжиженного природного газа из США на европейский рынок. Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже", - пояснил парламентарий.