В Израиле тысячи граждан отправили на карантин без всяких оснований

Израиль борется со второй волной пандемии коронавируса. Количество инфицированных резко возросло. В понедельник зарегистрировано рекордное количество новых случаев. На этом фоне министерство здравоохранения вынуждено было признать, что тысячи израильтян отправили на карантин, по всей видимости, безосновательно, пишет газета Times of Israel.

В начале пандемии израильское правительство полагалось на наблюдение за мобильными телефонами инфицированных лиц со стороны внутренней секретной службы Шин Бет. В конце апреля верховный суд запретил эту практику. Однако с 1 июля она была возобновлена после принятия парламентом нового закона.

Эта технология обычно используется в борьбе с терроризмом. Она позволяет создавать профили движения, чтобы увидеть, с кем пострадавшие в последний раз контактировали. Затем этих людей предупреждают с помощью SMS и просят уйти на карантин.

Однако в последнее время система была, по всей видимости, перегружена. Около 12 000 человек утверждали, что получили необоснованное SMS от Шин Бет, и были освобождены из домашнего карантина. В первую неделю после возобновления наблюдения десятки тысяч израильтян получили SMS-сообщение, информирующие о контактах с вирусоносителями.

По словам представителя МВД, 150 сотрудников были заняты ответом на звонки по "горячей линии" по поводу SMS. В течение недели было получено более 26 000 звонков. При этом 83 процента граждан опротестовали карантин. "Если кто-то скажет, что он был дома в указанный в SMS период, мы ему поверим и освободим из домашнего карантина", - пояснили в министерстве.