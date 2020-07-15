В Минобороны рассказали об испытаниях новейших образцов космической техники

Об испытании новейшей космической техники рассказали в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники было проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что в результате военными специалистами получена "ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления".

Других деталей в Минобороны не раскрыли.