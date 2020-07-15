В Норвегии создан крошечный передвижной офис для работы на природе

Норвежская дизайн-студия создала отдельный однокомнатный блок, который можно использовать в качестве офиса, студии йоги, комнаты для гостей, разместить возле загородного дома или на природе. Его площадь не превышает четыре квадратных метра.

Идея авторов проекта состояла в том, что работа на природе может улучшить психическое самочувствие, производительность труда и способность к обучению. Такие мини-офисы поставляются по всей Европе, но у студии есть планы по расширению производства. Люди проводят больше времени дома из-за COVID-19, и многие пытаются найти оптимальные конфигурации для удаленной работы, отмечает Business Insider.

Стенки футуристического куба размером 2,15 x 1,8 x 2,1 метра сделаны из черного тонированного стекла, благодаря которому в нем легко работать без бликов и солнца. В куб можно поместить кровать размера "king-size", что делает его потенциально отдельной комнатой для гостей. Куб весит 700 килограмм, при этом он поставляется с колесами, которые позволяют перемещать его на значительное расстояние, как прицеп. К нему прилагается устройство для блокировки колес. Внутри куба имеется дубовый пол, съемный письменный стол, электрическая розетка, четыре светильника. В нем предусмотрена естественная вентиляция, а помещение, отмечают эксперты, хорошо проветривается. Обойдется такой изолированный офис в 13 500 долларов.