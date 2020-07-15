В Норвегии владельцы похоронных бюро попросили помощи у государства

В Норвегии владельцы ряда похоронных бюро обратились за помощью к государству для преодоления кризиса, возникшего из-за снижения смертности. Как передает AFP, меры против распространения коронавируса оказались настолько эффективны, что они повлияли и на смертность от других болезней. В итоге в мае в стране умерло на 6 процентов меньше людей, чем за тот же период прошлого года, а в июне - на 13 процентов меньше.

Как отмечает Эрик Ланде, глава семейного бизнеса на юге страны, "меры оказались настолько эффективны, что часть пожилых людей и больных, которые умерли бы в обычное время, продолжают жить". По его словам, загруженность его бюро упала в три раза.

К тому же в период пандемии родственники стали все чаще отказываться от проведения церемоний прощания с покойными, что также финансово ударило по похоронным бюро. Некоторые из них даже были вынуждены сократить персонал.

Напомним, 12 марта Норвегия ввела строгие ограничительные меры, закрыла школы, рестораны и другие общественные заведения, запретила проведение спортивных и культурных мероприятий, закрыла границу. В итоге это привело к тому, что в стране с населением в 5,4 миллиона жителей коронавирус подхватили чуть более 9 тысяч человек, в настоящее время почти все они выздоровели, 253 скончались (при том, что число жертв COVID-19 в мире превысило 578 тысяч человек).