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Туалетная бумага, антисептик и оружие - похоже, в глазах среднестатистического американца именно так выглядит набор вещей первой необходимости на период пандемии. Такой вывод можно сделать на основании статистики продаж. Бум спроса на первые два товара пришелся на самое начало карантинного периода, а вот продажи огнестрела растут в Штатах уже четвертый месяц подряд. Наибольшей популярностью пользуются пистолеты, в то время как дробовики и винтовки продаются примерно в два раза реже. По последней статистике ФБР, с марта по июнь поступило 7,8 миллиона запросов на проверку покупателя, которую оружейные магазины обязаны проводить в отношении клиентов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в июне продажи оружия увеличились почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Американцы вообще склонны закупаться огнестрелом в кризисные периоды, и пандемия исключением не стала. Свою лепту внесли и самые масштабные за полвека погромы по всей стране на расовой почве. Причем речь не только о тех, кто обновляет или дополняет свой арсенал. Активно вооружаются и те, кто никогда до этого оружия не имел, - на них пришлось около 40 процентов всех продаж. "Я не хотел бы в кого-то стрелять. Но если мне придется отступать и стрелять для самообороны, по крайней мере у меня будет шанс", - пояснил газете The Wall Street Journal рядовой житель Миннеаполиса Краиг Геске, впервые купивший оружие. К слову, из этого города и покатилась по стране волна погромов.

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