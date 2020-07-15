В период пандемии выросло количество афер с квартирами

Тревожная тенденция: в период пандемии выросло число сообщений об аферах с квартирами. Люди лишались жилья и зарабатывали проблемы буквально на ровном месте. Эксперты Ассоциации юристов подчеркивают: такие выводы позволяет сделать предварительный анализ практики по горячим следам.

В Липецке местный журналист однажды вечером пришел домой и обнаружил, что в квартире установлена другая дверь. Ситуация напоминала кошмарный сон: вроде все как вчера, тот же дом и тот же подъезд, но в твоей квартире совсем другие люди. А ты не можешь туда войти.

В Кемеровской области двум местным жителям позвонили из Росреестра: а правда, что вы продаете квартиры? Здесь история имеет счастливый конец только потому, что чиновники проявили бдительность. Так бывает не всегда, но хорошо, что бывает. А в Пензе пенсионер лишился квартиры, пытаясь сдать ее в аренду.

Как отмечает член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев, многочисленные сообщения прессы - тревожный симптом.

"Конечно, мы пока не можем проанализировать судебную статистику и данные правоохранительных органов за последние месяцы: их пока нет, практика нарабатывается прямо здесь и сейчас в режиме реального времени, - говорит он. - Но анализ открытых данных позволяет сделать вывод, что мошенники активизировались".

С этим согласен и член АЮР Коба Оржония. В целом современные технологии, на которые было столько надежд, не устраняют риски для граждан, а, наоборот, создают дополнительные опасности. Например, липецкий журналист рассказал, что тайная сделка по его квартире прошла через МФЦ. Якобы его мама лично пришла и подала документы. Но если это действительно так, история достойна фильма ужаса: мама журналиста умерла за восемь лет до своего визита в МФЦ.

Пенсионер полагал, что подписывает договор о сдаче жилья в аренду, а на деле продал квартиру

Почему же сотрудники центра спокойно приняли документы у неживой женщины? Как поясняют эксперты, проблема в том, что в МФЦ и не должны проверять сделку, общаться со сторонами и так далее. Их задача - просто принять пакет документов и направить его на регистрацию. Что и было сделано. А уж живой человек или нет, тот самый или другой, это уже должны в иных инстанциях разбираться.

К нынешним жильцам претензий нет, они тоже жертвы. Женщина с малолетними детьми купила злополучную квартиру в ипотеку. То есть объект недвижимости проверил и одобрил банк. А теперь кто-то должен оказаться на улице: либо женщина с детьми, либо настоящий хозяин квартиры. В выигрыше остались только мошенники.

Считается, что если юридическая служба банка одобряет выбранный заемщиком объект недвижимости, значит покупка безопасна. Покупательница рассказывает, что для сделки были собраны десятки документов. То есть банк одобрил квартиру не вслепую. Кстати, из этих выписок следовало, что квартира, которую покойная хозяйка "продала", через два месяца была перепродана снова, потом еще один раз, еще через три месяца жилплощадь была перепродана вновь. А еще через несколько месяцев владелицей квартиры стала купившая квартиру в ипотеку нынешняя жительница, которая теперь рискует остаться с кредитом и без крыши над головой. Так что тревожные звоночки были, и любой нотариус обязательно обратил бы на это внимание.

А в Пензенской области пенсионер лишился квартиры, полагая, что подписывает договор найма. Мужчина хотел сдать комнату молодому человеку, подписал договор, который "арендатор" ему принес. Только спустя время пенсионер узнал, что подписал договор купли-продажи. И новым собственником стал тот самый "арендатор".

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, защитить граждан от опасностей простой письменной формы договора может нотариус. Прежде чем удостоверить сделку, нотариус проводит обширный комплекс работ, включая правовую экспертизу документов, проверку соответствия воли участников договора их волеизъявлению, разъяснение правовых последствий сделки. При этом нотариус не просто проверяет все документы, но и несет полную ответственность. Если произошла ошибка, нотариус компенсирует ущерб. Пострадавших не будет.

Так что на системной основе защитить граждан могло бы введение обязательной нотариальной формы сделок с недвижимостью.