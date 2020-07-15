В России может начаться маркировка игрушек

Минпромторг прорабатывает предложение о введении цифровой маркировки игрушек, сообщили "Российской газете" в пресс-службе министерства. Эта группа товаров имеет высокую социальную значимость, поэтому требуется детальный анализ ситуации по объемам "серой" продукции.

"В случае подтверждения наличия в обороте критической доли незаконной продукции на российском рынке игрушек Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнес-сообщества будет прорабатывать вопрос целесообразности принятия соответствующих мер, в числе которых может быть и проведение добровольного эксперимента по маркировке игрушек средствами идентификации", - сообщили в министерстве.

Система цифровой маркировки вводится для тех категорий товаров, которые чаще всего подделывают. Сегодня она охватывает предметы одежды из натурального меха, лекарства, обувь, табачную продукцию. Все эти категории товаров оснащаются кодами Data Matrix. Это позволяет прослеживать движение продукции на каждом этапе - от производителя до полки магазина.

В общей доле рынка детских товаров на игрушки приходится 23%. Чаще всего подделывают лицензионные игрушки (сделаны по мотивам мультфильмов, больших брендов - "РГ"). По предварительным итогам I квартала 2020 года, почти половина лицензионных игрушек (46%) является контрафактом, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, внедрение системы прослеживания товаров - реалии российского рынка, к которым производителям придется адаптироваться. От эксперимента до внедрения обязательной маркировки может уйти около трех лет, прогнозирует она.

Чаще всего подделывают игрушки, сделанные по мотивам известных мультфильмов

Но только маркировка не решит всех проблем, уверена Цицулина. В частности, есть проблема с минимальной ответственностью за продажу контрафакта. Сумма штрафа за нее, по практике судов по интеллектуальным правам, в среднем составляет тысячу рублей. После уплаты штрафа участники "серого" оборота продолжают торговать контрафактом.

Тем временем

Правительство поручило подготовить предложения по снижению налоговой нагрузки для производителей детских товаров. Такой пункт вошел в "дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров до 2024 года, которая утверждена кабмином. Согласно плану, предложения по мерам налогового стимулирования должны быть проработаны ко второму кварталу 2023 года. В работе участвует несколько ведомств, включая минпромторг, минфин, минэкономразвития, минкомсвязь, Роспечать и ФТС. Среди пунктов "дорожной карты" - актуализация требований к детским товарам, которые произведены в России. К концу 2021 года также должны быть подготовлены предложения по расширению перечня детской продукции, которая подлежит маркировке. Кроме того, будет разработан план мероприятий по развитию индустрии на 2025-2030 годы.