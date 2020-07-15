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15.07.2020 00:28
Рубрика: Власть

В России начался набор в военные вузы. Он пройдет по новым правилам

Текст: Юрий Гаврилов
В среду начинается набор абитуриентов в вузы Минобороны. По данным ведомства, более 40 тысяч кандидатов будут поступать в высшие военные учебные заведения по новым правилам. Из-за переносов сроков сдачи ЕГЭ, вызванного пандемией коронавируса, желающие стать офицерами пройдут вступительные испытания в своих регионах. Молодым людям не придется сдавать экзамены в приглянувшихся им армейских и флотских вузах.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для этого в 74 региона России заранее отправили специальные выездные группы, куда вошли представители военных училищ, институтов и академий, а также специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Их местом работы временно стали военкоматы областей, краёв и республик. "Молодые люди и девушки, решившие поступать в высшие военные учебные заведения, были оповещены о времени проведения вступительных испытаний, запланированных с 15 июля по 5 августа, а специалисты этих выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов проведут тестирование для определения профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки", - сообщила газета "Красная звезда".

Каждая выездная группа станет отбирать кандидатов для поступления во все вузы Минобороны. Даты приема абитуриентов определены с учётом графика сдачи ЕГЭ и эпидемиологической ситуации в конкретном регионе страны. Военные в этом году постараются решить две основные задачи: выполнить кадровый заказ на будущих офицеров и, главное, обеспечить здоровье абитуриентов. Для этого предусмотрены дезинфекция помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии и соблюдение социальной дистанции.

Фото: РИА Новости
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"Подготовка к профессиональному отбору велась планово, начиная с сентября 2019 года, - сообщили в Минобороны РФ. Что же касается военных вузов, то там сконцентрировались на взаимодействии с военкоматами и индивидуальной работе с абитуриентами. Для них, в частности, организовали дистанционные консультаций о порядке поступления в военные вузы, для чего широко использовали сайты учебных заведений.

Важная деталь. Из более 40 тысяч претендентов на учебу 38 тысяч - это выпускники школ, колледжей и профтехучилищ. Более 1300 ребят окончили суворовские, нахимовские, кадетские училища и корпуса. Свыше четырёх тысяч кандидатов подали заявления на поступление в вузы из войск.

В Минобороны напомнили, что профессиональный отбор в военные вузы включает проверку общеобразовательного уровня абитуриентов - вступительные испытания и результаты ЕГЭ, - а также определение физической готовности к такой учебе и службе и прохождение медицинской комиссии. "Можно быть выдающимся в области наук, мастером спорта и абсолютно здоровым человеком, готовым по своим данным даже к полёту в космос, однако по своим психологическим качествам не соответствовать офицерскому призванию", - отметили в ведомстве.

Особые требования по физо, поскольку физическая подготовка военнослужащих - это залог боеспособности армии. Парни будут сдавать экзамен по трём упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и 3 километра. Для девушек вступительные испытания тоже непростые: наклоны туловища вперёд, бег на 100 метров и километр. Итоговую оценку выставят по сумме баллов, полученных за выполнение всех упражнений.

В Минобороны уточнили, что кандидатов со средним профессиональным образованием, решившим пройти вступительные испытания, проводимым военным вузом самостоятельно, а также выпускников суворовских и кадетских училищ на профессиональный отбор вызовут в учебное заведение. Это произойдет с 25 июля по 10 августа.

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В эти же сроки приёмные комиссии военных вузов, ориентируясь на результаты работы выездных групп, итоги сдачи кандидатами ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, сформируют конкурсные списки претендентов на учебу. На их основе будут приняты решения с рекомендацией для обучения либо в отказе. С 15 августа кандидатов, успешно прошедших отбор, станут зачислять в военные учебные заведения. Их служба там начнется с общевойсковой подготовки в учебных центрах вузов. Учебный год в военных учебных заведениях начнётся, как обычно, 1 сентября.

Тех, кто не пройдёт конкурсные испытания вузы, военкоматы обязательно оповестят.

Справка "РГ"

По данным Минобороны РФ, в этом году наиболее высокий конкурс на поступление ожидается в Новосибирском высшем военном командном училище, Военной академии Воздушно- космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. По сравнению с предыдущими годами серьезно увеличится конкурс и в военно-морских вузах.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В девяти учебных заведениях МО наберут девушек-курсантов. Они смогут учиться в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома); Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь); Военном институте (военно-морском политехническом) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (Санкт-Петербург) и его филиале в Калининграде. Им также предоставят места в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха), Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург), Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург) и Военном университете Министерства обороны (Москва).

Обучение в военных вузах длится 4-5 лет. Кроме того, в ряде образовательных заведений Минобороны готовят кадровых военных по программам средней специальной подготовки. Срок обучения там - 2 года 10 месяцев. Эти выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, квалификацию в соответствии с избранной военной специальностью. Им присваивают звание "прапорщик" или "сержант контрактной службы".

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