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В России официально заработал музыкальный сервис Spotify. Он может составить достойную конкуренцию "Яндекс.Музыке", Apple Music и сервису Boom от "ВКонтакте".

Завоевывать сердца пользователей Spotify собирается обширной музыкальной коллекцией. Кроме того, каждый подписчик будет получать персонализированные списки новой музыки, созданные на основе его предпочтений. Таким образом, проблема "что бы еще послушать похожего на то, что я уже люблю" будет решена.

Spotify, который в мире насчитывает 130 миллионов платных подписчиков, работает в умных колонках, дружит с голосовыми помощниками Apple и Google, умеет подключаться к автомобильным аудиосистемам, имеет веб-версию.

Фото: istock
У Spotify в России обнаружился большой недостаток

Стоимость подписки в России составит 169 рублей в месяц за одного человека, 219 рублей - за двоих, семейная подписка на шестерых обойдется в 269 рублей. Примерно такие же цены установили и конкуренты. Так что выбирать пользователю придется, исходя исключительно из личного удобства и каких-то "фишек", которые порадуют персонально его. Но у Spotify непосредственно в приложении есть еще и бесплатная версия - с рекламой. Бесплатно можно слушать и "Яндекс.Музыку" - но только в браузере и в ограниченном числе стран.

"На российском рынке сложилась редкая ситуация, когда есть несколько крупных игроков, но ниша для нового все равно осталась. Это как раз рынок музыкального стриминга", - говорит интернет-эксперт Александр Баулин. По его словам, у западных поставщиков музыки зачастую не хватает подборок российских исполнителей, в российских сервисах может не хватать иностранной музыки. "Понятно, что это связано с авторскими правами, но пользователю от этого не легче. Spotify может обеспечить тот самый баланс исполнителей - зарубежных и российских, современных и ретро. Если у него получится - откусит свою часть аудитории, не получится - станет игроком второго эшелона", - отмечает он.

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