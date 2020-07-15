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15.07.2020 09:17
Рубрика: Экономика

В России заканчивается срок уплаты подоходного налога

Текст: Роман Маркелов
В среду, 15 июля, в России заканчивается срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2019 год. При этом до 30 июля можно подать так называемую "нулевую" декларацию, в которой отражены не только доходы, но и вычеты, например, в размере расходов, отмечали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Те, кому необходимо направить декларацию только для получения налогового вычета, например, за лечение или обучение, могут сделать это в любое время года.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Для подавляющего большинства граждан налоговым агентом по уплате НДФЛ является работодатель, именно он и подает декларацию налоговикам. В остальных случаях подоходный налог рассчитывается самостоятельно, а плательщик подает декларацию по форме 3-НДФЛ. В случае ошибочного расчета налоговая инспекция корректирует его и присылает уведомление. Подавать декларацию 3-НДФЛ, в частности, нужно при получении дохода от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше трех лет, арендных доходов, выигрышей.

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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Заполнить и отправить декларацию можно онлайн как в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, так и в мобильном приложении "Налоги ФЛ". Большая часть информации уже предзаполнена.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 июля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание, отмечают в ФНС. Так, штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее тысячи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Экономика Финансы Налоги НДФЛ и налоговые декларации

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