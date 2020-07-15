В России заканчивается срок уплаты подоходного налога

Те, кому необходимо направить декларацию только для получения налогового вычета, например, за лечение или обучение, могут сделать это в любое время года.

Для подавляющего большинства граждан налоговым агентом по уплате НДФЛ является работодатель, именно он и подает декларацию налоговикам. В остальных случаях подоходный налог рассчитывается самостоятельно, а плательщик подает декларацию по форме 3-НДФЛ. В случае ошибочного расчета налоговая инспекция корректирует его и присылает уведомление. Подавать декларацию 3-НДФЛ, в частности, нужно при получении дохода от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше трех лет, арендных доходов, выигрышей.

Заполнить и отправить декларацию можно онлайн как в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, так и в мобильном приложении "Налоги ФЛ". Большая часть информации уже предзаполнена.

Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 июля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание, отмечают в ФНС. Так, штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее тысячи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.