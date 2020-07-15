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15.07.2020 19:26
Рубрика: Власть

Выстрелил и забыл

Американцы определили, какой истребитель лучший в мире, и он оказался российским
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
В США эксперты пришли к выводу, что МиГ-35 - объективно самый боеспособный истребитель. Он вплотную приближается к американскому F-35, пятого поколения, но при этом значительно дешевле его в производстве и эксплуатации.

Об этом сообщило заокеанское издание Military Watch. Удивительно, что за океаном отметили превосходные характеристики МиГ-35. Вполне возможно, что за этой публикацией скрывается какая-то пока неясная интрига. В частности, в статье говорится, что если истребитель появится в Сирии, то он полностью изменит расстановку сил в этом регионе Ближнего Востока. Military Watch утверждает, что ни ВВС Турции, ни ВВС Израиля не обладают истребителями, способными ему противостоять.

Фото: РИА Новости
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Американские аналитики просто подталкивают российских военных отправить МиГ-35 в Сирию как можно скорее. По их словам, "участвуя в операциях на Ближнем Востоке, истребитель сможет продемонстрировать свои уникальные возможности по нанесению высокоточных ударов, способность противостоять воздушным и наземным атакам и противодействовать неприятельскому вторжению в воздушное пространство Сирии". Более того, эксперты Military Watch заявляют, что использование МиГ-35 в боевой обстановке может значительно повысить интерес к нему со стороны потенциальных зарубежных покупателей, в частности Индии.

Россия действительно активно продвигает МиГ-35 в Индию. Он вообще когда-то создавался именно для этой страны и участвовал там в конкурсе на легкий истребитель. Тендер завершился в 2011 году, выиграла его Франция. Сами индийцы считают, что только в силу коррупции военных и гражданских чиновников был выбран Rafale. Но за минувшее почти десятилетие ВВС Индии не смогли получить из Франции ни одного истребителя. Недавно стало известно о том, что Индия объявляет новый конкурс на истребители класса МиГ-35, и у нашей машины шансы самые предпочтительные.

В конце ХХ века МиГ-29 признали лучшим фронтовым истребителем в мире. Неприхотливый в обслуживании, достаточно простой в эксплуатации, очень маневренный и надежный. У него - единственного в мире - двигатели не глохли ни при каких виражах. В конструкции МиГ-35 удалось сохранить и значительно приумножить все лучшие характеристики его предшественника. И уже в начале XXI века он вполне может претендовать на звание лучшего в своем классе.

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МиГ-35 способен эффективно поражать наземные, воздушные и надводные цели ночью и днем в сложных метеоусловиях при пассивном и активном радиоэлектронном противодействии противника.

Вооружение МиГ-35 состоит из 30 мм встроенной пушки ГШ-30-1, управляемого ракетного вооружения малой и средней дальности способного поражать воздушные, наземные и надводные цели. Он может также нести мощные корректируемые и обычные авиабомбы. Самое современное радиолокационное оборудование и новейшая система управления огнем позволяют сопровождать 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км. При этом МиГ-35 способен захватить до шести воздушных и четырех наземных целей одновременно, обработать их и атаковать. Атака идет по принципу выстрелил - забыл. То есть, выстрелив по выбранным целям, летчик сразу переключается на выбор и атаку новых. Специалисты отмечают, что по уровню интеграции технологических решений, которые относятся к пятому поколению истребителей, МиГ-35 не имеет равных среди зарубежных аналогов.

Неудивительно, что интерес к нему на международном рынке вооружений проявили уже тридцать стран. И вполне возможно, что издание Military Watch, публикуя почти рекламную статью об этом самолете, действительно провоцирует наших военных отправить МиГ-35 в Сирию как можно скорее. Российские авиационные эксперты допускают, что американцам не терпится оценить этот истребитель в реальных боевых условиях и по возможности снять с него как можно больше технических характеристик. Современные самолеты-разведчики, которых в районе Сирии летает более чем достаточно, на это способны.

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