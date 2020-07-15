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15.07.2020 11:07
Рубрика: В мире

В Токио повысили уровень угрозы распространения коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Власти Токио повысили уровень угрозы распространения коронавируса до четвертого - максимального возможного из существующих. Такое решение было принято на основе рекомендаций экспертной группы, которая следит за эпидемиологической обстановкой в городе.

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
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15 июля в японской столице обнаружили 165 новых случаев заражения COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. В последние недели в Токио медики фиксировали вспышки заболевания. Так, до 12 июля в течение четырех дней число регистрируемых пациентов с положительными пробами на коронавирус превышало 200 человек в сутки. Впоследствии эти показатели несколько снизились, однако остались на уровне выше 100 человек в сутки.

Администрация Токио пока не планирует вводить дополнительных ограничений на фоне ускорения темпов распространения COVID-19. Общественные заведения, в частности, рестораны и кафе, продолжают обслуживать клиентов. Специалисты отмечают, что прирост инфицированных происходит в основном за счет социально активных граждан в возрасте от 20 до 40 лет, которые переносят недуг в легкой форме или бессимптомно. Одновременно с этим количество тяжело больных в стране постепенно сокращается. Медицинская система пока справляется с нагрузкой.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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