В Токио повысили уровень угрозы распространения коронавируса

Власти Токио повысили уровень угрозы распространения коронавируса до четвертого - максимального возможного из существующих. Такое решение было принято на основе рекомендаций экспертной группы, которая следит за эпидемиологической обстановкой в городе.

15 июля в японской столице обнаружили 165 новых случаев заражения COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. В последние недели в Токио медики фиксировали вспышки заболевания. Так, до 12 июля в течение четырех дней число регистрируемых пациентов с положительными пробами на коронавирус превышало 200 человек в сутки. Впоследствии эти показатели несколько снизились, однако остались на уровне выше 100 человек в сутки.

Администрация Токио пока не планирует вводить дополнительных ограничений на фоне ускорения темпов распространения COVID-19. Общественные заведения, в частности, рестораны и кафе, продолжают обслуживать клиентов. Специалисты отмечают, что прирост инфицированных происходит в основном за счет социально активных граждан в возрасте от 20 до 40 лет, которые переносят недуг в легкой форме или бессимптомно. Одновременно с этим количество тяжело больных в стране постепенно сокращается. Медицинская система пока справляется с нагрузкой.