В Венеции научились делать тест на COVID за 7 минут

Венецианские ученые разработали экспресс-тест, позволяющий выявить коронавирус в течение всего семи минут.

Новую разработку с гордостью представил журналистам губернатор области Венето Лука Дзайя. По его словам, на получение результатов требуется значительно меньше времени, потому что тест "заточен" на обнаружение непосредственно Covid-19.

Как пояснил губернатор, материалы исследования будут переданы в Минздрав Италии и римский инфекционный госпиталь Spallanzani, чтобы тестом смогли бы воспользоваться жители остальных регионов страны.

Стоимость инновационного теста, который прошел апробацию на 1 тыс. человек, 12 евро "против" 18 евро, которые на сегодняшний день стоит традиционный анализ на коронавирус.