В Венеции научились делать тест на COVID за 7 минут

Венецианские ученые разработали экспресс-тест, позволяющий выявить коронавирус в течение всего семи минут.
Новую разработку с гордостью представил журналистам губернатор области Венето Лука Дзайя. По его словам, на получение результатов требуется значительно меньше времени, потому что тест "заточен" на обнаружение непосредственно Covid-19.
Как пояснил губернатор, материалы исследования будут переданы в Минздрав Италии и римский инфекционный госпиталь Spallanzani, чтобы тестом смогли бы воспользоваться жители остальных регионов страны.
Стоимость инновационного теста, который прошел апробацию на 1 тыс. человек, 12 евро "против" 18 евро, которые на сегодняшний день стоит традиционный анализ на коронавирус.
La risposta arriva in meno di 10 minuti: positivo a Sars-CoV-2, negativo a Sars-CoV-2. Il test rapido prodotto in Corea del Sud e utilizzato in Veneto ha il vantaggio di evidenziare la presenza del virushttps://t.co/CSMJPsfkr6— Corriere.it Salute (@Corriere_Salute) July 15, 2020