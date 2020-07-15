Великобритания выделит 1,5 млрд фунтов на поддержку учреждений культуры

Вынужденные закрыться в конце марта, многие учреждения культуры Туманного Альбиона оказались на грани банкротства. Чтобы предотвратить "необратимую культурную катастрофу", которую предрекают на протяжении последних недель, правительство выделит более 1,5 миллиардов фунтов стерлингов (1,88 миллиардов долларов), пишет The Guardian. Средства направят на поддержку театров, музеев, галерей и музыкальных центров, что станет крупнейшей разовой инвестицией в британскую культуру. Драматург Джеймс Грэм, ранее пылко отстаивавший необходимость финансовой помощи, заметил, что сумма превзошла самые смелые ожидания.

Таким образом, 270 миллионов и 880 миллионов фунтов распределят между учреждениями культуры в формате займов и правительственных грантов соответственно. 120 млн фунтов пойдет на возобновление замороженных на время пандемии строительных проектов, касающихся культурного наследия и их инфраструктуры. Учреждения, занимающиеся вопросами культурного наследия, получат 100 миллионов фунтов в качестве целевой поддержки. Оставшиеся средства распределят между странами Соединенного Королевства: 97 миллионов фунтов получит Шотландия, 59 миллионов фунтов - Уэльс, 33 миллиона фунтов - Северная Ирландия.

Многие деятели культуры, среди которых художественный руководитель лондонского Королевского придворного театра Вики Фезерстоун, театральный импресарио Эндрю Ллойд Уэббер, художественный руководитель Английского национального балета Тамара Рохо, наконец-то дождались жизненно необходимого учреждениям культуры финансирования. Каждому не терпится вернуться к работе и поприветствовать первых зрителей после пандемии.

Некоторым, впрочем, новые меры уже некстати: в начале июля театр Наффилда в Саутгемптоне (Nuffield Southampton Theatres (NST), существовавший с 1964 года, объявил о закрытии. Без работы остались 86 сотрудников. Увы, этот случай - не единственный. Теневой министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта, Джо Стивенс в своем микроблоге Twitter отметила, что меры необходимо было принять раньше. И направить материальную помощь прежде всего в небольшие города, где театральные и концертные площадки обеспечивают рабочие места.

Почему же британским деятелям искусства так необходима эта поддержка? Во Франции, Германии, Италии или Бельгии, где искусство так или иначе субсидируется государством, театры и музеи могут выжить, несмотря на сокращение продаж билетов. В Великобритании же государственное финансирование играет значительно меньшую роль, а культурные учреждения привыкли полагаться на коммерческий доход. И оттого британская модель оказалась не готова к обстоятельствам, в которых просто-напросто нет посетителей.

К слову, европейские страны, где культурная жизнь постепенно возвращается на круги своя, не менее активно поддерживают отрасли искусства. В начале июня уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс сообщила, что немецкое правительство выделило 1 млрд евро на поддержку культурных учреждений. А президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что все работники культуры, потерявшие работу в период пандемии, получат поддержку в рамках программы по обеспечения занятости до августа 2021 года.

Кстати

В Великобритании начинают работу музеи. Музей Виктории и Альберта, Музей науки и Музей естествознания объявили о планах поэтапного открытия. Свои двери для посетителей они распахнут 6 августа, 19 августа и 5 августа соответственно.

Музеи, расположенные недалеко друг от друга в Южном Кенсингтоне, будут работать в разные дни, чтобы избежать нагрузки на общественный транспорт. Кроме того, необходимо будет заранее бронировать время посещения. Директор Музея естествознания Майкл Диксон, поделился с The Guardian, что количество посетителей будет ограничено: осмотреть экспозицию смогут примерно 2,8 тысячи человек в день. Это составляет примерно пятую часть от обычной посещаемости.

Администрация музеев настойчиво советует посетителям надевать маску. Однако пропустят и без нее.