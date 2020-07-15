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15.07.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Умный контроль

Владимиру Путину рассказали о результатах реформирования таможни
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
К концу года почти все таможенные декларации будут подаваться в электронном виде. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Главными темами разговора стали реформа ведомства, платежи в бюджет и цифровое будущее таможни.
Президент, беседуя с главой ФТС, выяснял, как идут реформа ведомства, платежи в бюджет, как видится цифровое будущее таможни. Фото: РИА Новости Президент, беседуя с главой ФТС, выяснял, как идут реформа ведомства, платежи в бюджет, как видится цифровое будущее таможни. Фото: РИА Новости
Президент, беседуя с главой ФТС, выяснял, как идут реформа ведомства, платежи в бюджет, как видится цифровое будущее таможни. Фото: РИА Новости

"Считаем, что к 2030 году это будет принципиально новая таможня, быстро перенастраиваемая, гибкая, интеллектуально насыщенная, системы могут обрабатывать большие объемы данных", - заявил Булавин в ходе беседы с главой государства. По его словам, главное призвание "цифры" - это связать таможенников, иностранных партнеров за рубежом, перевозчиков.

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"Считаю, что это существенным образом позволит ускорить таможенные операции, сделать таможенные процедуры для бизнеса простыми, удобными и быстрыми", - подчеркнул глава ФТС. Так, один из проектов, который запланирован в стратегии развития Таможенной службы до 2030 года - это однократность таможенного контроля.

"Подобный эксперимент с нашими китайскими коллегами проведен. То есть у нас имеется представительство в Китае, которое проверяет тот или иной контейнер на соответствие заявленной в декларации товарной партии, делает свою отметку, и тогда этот контейнер свободно проходит нашу границу", - пояснил Булавин.

Призвание "цифры" - сделать таможенные процедуры для бизнеса простыми, удобными и быстрыми

В стратегии-2030 также предусмотрено формирование интеллектуального пункта пропуска. "Мы хотели бы, чтобы процедуры со всех измерительных, контрольных приборов были сконцентрированы на единой платформе, которой пользовались бы таможенники, другие контролирующие, проверяющие органы, перевозчики", - рассказал о планах глава ФТС.

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По его словам, в конечном счете это должно привести к безостановочному прохождению в пункте пропуска. "По сути дела, это переход от электронной таможни, которую мы имеем на сегодняшний день, к интеллектуальной таможне, которая будет у нас в 2030 году", - считает Булавин.

С 2018 года по 2020 год проходит реформа системы таможенных органов. Как результат, в России созданы центры электронного декларирования, где теперь оформляется 84% всех деклараций, а к концу года в планах довести эту цифру до 95%, отметил Булавин.

Глава ФТС также рассказал о сокращении количества таможен с 84 до 66, что позволило сэкономленные деньги направить на поддержку выпускающих инспекторов центров электронного декларирования. "Довели их денежное содержание до денежного содержания сотрудника. Это где-то порядка 60 тысяч, с учетом премий даже немножко больше получается", - сообщил он.

Проведенная реформа также дала возможность повысить управляемость таможенными органами, считает глава ФТС. "То есть, когда у нас было 600 мест таможенного оформления, управлять ими из одного центра было крайне сложно с учетом расстояний в нашей стране. Сейчас 16", - пояснил он.

Говоря о текущей повестке, глава ФТС рассказал президенту о том, что ожидается активизация внешнеэкономической деятельности во II полугодии.

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"Прогнозное задание по году у нас 5 трлн 480 млрд рублей. За счет того, что нашей экономике оказывается существенная поддержка, мы ожидаем, что все-таки будет и активизация внешнеэкономической деятельности. До декабря еще далековато, говорить рано, но мы будем стремиться прогнозное задание выполнить", - сказал Булавин. Он отметил, что динамика последнего месяца неплохая, тем более что платежи по импорту идут с небольшим опережением несмотря на то, что импорт тоже уменьшился.

"Тем не менее с оптимизмом смотрим в будущее, ситуация должна исправиться, поскольку откроются границы, товаропоток увеличится", - считает глава ФТС.

По итогам встречи Владимир Путин отметил, что сделано действительно немало, качество таможни меняется. "Работы до 2030 года нужно еще больше сделать. Действительно, первые шаги сделаны в правильном направлении. Хочу пожелать вам удачи", - сказал глава государства.

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