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15.07.2020 07:30

Внешняя торговля Китая постепенно восстанавливается

По данным Главного таможенного управления КНР, в первой половине 2020 года общий объем торговли товарами Китая составил 1,424 триллиона юаней. Хотя, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", этот показатель снизился на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но степень снижения во втором квартале гораздо меньше, чем в первом. С апреля объем экспорта Китая увеличивался три месяца подряд. В июне выросли объемы экспорта и импорта. Постепенно восстанавливается внешняя торговля.
Внешняя торговля Китая обладает достаточной устойчивостью и пространством для маневра. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Внешняя торговля Китая обладает достаточной устойчивостью и пространством для маневра. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Внешняя торговля Китая обладает достаточной устойчивостью и пространством для маневра. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во-первых, с точки зрения внешнеторгового рынка, потенциал стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь" постоянно расширяется, что играет важную роль в восстановлении внешней торговли Китая. Здесь повышенное внимание стоит уделить странам АСЕАН. В первой половине года общий товарооборот между Китаем и странами АСЕАН превысил 2 триллиона юаней, что на 5,6 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом он составил почти 15 процентов от общего товарооборота Китая за прошедшее полугодие. АСЕАН, опередив ЕС, стал крупнейшим торговым партнером КНР.

Во-вторых, если говорить о субъектах хозяйственной деятельности, то частные предприятия играют все более важную роль в стабильном развитии внешней торговли Китая. В первой половине года товарооборот частного бизнеса составил 6 триллионов 420 миллиардов юаней, что на 4,9 процента выше аналогичного периода прошлого года, он составил 45,1 процента от общего товарооборота Китая в первом полугодии. Сейчас частные предприятия, вместо компаний с зарубежным капиталом, стали крупнейшим субъектом хозяйственной деятельности Китая. И во время эпидемии коронавируса они продемонстрировали жизненную силу, что обеспечивает надежную защиту развитию внешней торговли Китая.

На фоне двойного давления - от эпидемии и антиглобализации - внешняя торговля Китая стала постепенно стабилизироваться. Этому есть два объяснения. Во-первых, в Китае успешно сдержали распространение коронавируса, восстановили производство и общественный порядок, постепенно восстанавливается спрос на зарубежную продукцию. С другой стороны, быстро рос экспорт противоэпидемических материалов. К тому же, трансграничная электронная коммерция, как новая форма торговли, значительно расширилась и помогала китайским внешнеторговым компаниям реагировать на последствия эпидемии.

Коронавирус все еще распространяется по миру. Темпы роста мировой экономики явно снизились, а мировой рыночный спрос имеет тенденцию к ослаблению. Всемирная торговая организация ожидает, что в этом году мировая торговля товарами сократится на 13-32 процента. Это означает, что факторы неопределенности и нестабильности для внешней торговли Китая усиливаются, а ситуация с импортом и экспортом во второй половине года все еще остается сложной.

Однако постепенное восстановление объемов импорта и экспорта Китая показывает, что внешняя торговля страны обладает достаточной устойчивостью и пространством для маневра, внешняя торговля Китая продолжительно развивается в положительном направлении. Китай имеет способность стабилизировать внешнюю торговлю, обеспечить глобальные цепочки поставок и внести свой вклад в содействие росту мировой экономики и экономической глобализации.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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