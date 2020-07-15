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Рубрика: Власть

Заплыв за буйки

Детская смертность на отдыхе растет
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
МЧС России начинает крупную информационную и профилактическую кампанию с условным названием "Детская безопасность". Необходимость ее проведения обусловлена плохой статистикой по детской смертности.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

- По оперативным сведениям, только в первую неделю июля на водных объектах в различных регионах страны погибли 34 ребенка (в 2019 году - 13). Основными причинами чрезвычайных происшествий и гибели детей на воде являются оставление детей без присмотра родителей, неумение плавать, а также купание в необорудованных местах", - такие данные привели в МЧС России совместно с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.

МЧС: Число разрешенных пляжей в России сократилось в три раза

При этом за шесть месяцев 2020 года на водоемах погибло более 140 детей, что почти на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это связано с пандемией.

Из-за коронавируса занятость упала, детские лагеря не работали, и дети стали больше предоставлены сами себе. Отсюда и печальный результат.

Именно поэтому сейчас в регионах сотрудники МЧС и МВД будут патрулировать пляжи и активно объяснять и несовершеннолетним, вожатым в лагерях и родителям на пляжах, как вести себя на воде.

Помимо этого сотрудники МЧС будут проводить санитарную обработкув детских лагерях.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество Семья и дети Правительство МЧС

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