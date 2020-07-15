Новости

Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь" 20:00
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов 19:29
Стала известна причина смерти 27-летнего московского рэпера Murda Killa 14:20
Оператор "Матрицы" Билл Поуп назвал работу с Вачовски пыткой 13:43
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом 13:16

Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена"

Новости
    15.07.2020, 19:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликован первый трейлер фантастического боевика "Проект "Сила" (Project Power).

Фото: youtube.com/ Netflix
Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера"

По сюжету ленты на улицах Нового Орлеана появляется новый наркотик, на пять минут дающий его пользователю сверхспособности. Но есть "побочка" - никогда не угадаешь, что именно за суперспособность тебе выпадет, у каждого - своя. При этом некоторые просто погибают, не выдержав на них обрушившегося.

Уровень преступности, сгенерированный чудо-пилюлями, неуклонно растет, и побороться с напастью выдвигаются коп (Джозеф Гордон-Левитт), подросток - мелкая наркоторговка по неволе (Доминик Фишбэк) и бывший солдат (Джейми Фокс), у которого своя вендетта.

Режиссеры - Генри Джуст и Эриель Шульман ("Нерв", третье и четвертое "Паранормальное явление"). Сценарист - Маттсон Томлин (предстоящий "Бэтмен" Ривза).

Релиз - 14 августа.

Новости

Оливер Стоун: Голливуд безумен, как чаепитие из "Алисы в Стране Чудес" 11:56
Джада Пинкетт-Смит призналась, что изменяла Уиллу Смиту с другом сына 11:39
"Довод" Кристофера Нолана будет идти два с половиной часа 11:12
Дэнни Трехо: Не стал бы актером без Кончаловского 11:06
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Форсажа" Джордана Брюстер подала на развод с мужем-продюсером 10:44
Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается после двух сезонов 10:29
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Во вселенной "Звездных войн" появится новый сериал 14.07.2020
Премьеры "Довода" и "Мулан" могут опять перенести из-за коронавируса 14.07.2020
Видео: в Marvel выбирают нового главного суперзлодея 14.07.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!" 10:56
Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера" 14.07.2020
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 13.07.2020