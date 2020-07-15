Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена"

На YouTube-канале Netflix опубликован первый трейлер фантастического боевика "Проект "Сила" (Project Power).

По сюжету ленты на улицах Нового Орлеана появляется новый наркотик, на пять минут дающий его пользователю сверхспособности. Но есть "побочка" - никогда не угадаешь, что именно за суперспособность тебе выпадет, у каждого - своя. При этом некоторые просто погибают, не выдержав на них обрушившегося.

Уровень преступности, сгенерированный чудо-пилюлями, неуклонно растет, и побороться с напастью выдвигаются коп (Джозеф Гордон-Левитт), подросток - мелкая наркоторговка по неволе (Доминик Фишбэк) и бывший солдат (Джейми Фокс), у которого своя вендетта.

Режиссеры - Генри Джуст и Эриель Шульман ("Нерв", третье и четвертое "Паранормальное явление"). Сценарист - Маттсон Томлин (предстоящий "Бэтмен" Ривза).

Релиз - 14 августа.