За сутки в России подтверждено 6422 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 6422 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 628

2. Санкт-Петербург 264

3. Свердловская область 263

4. Ханты-Мансийский АО 251

5. Алтайский край 246

6. Нижегородская область 229

7. Ямало-Ненецкий АО 202

8. Иркутская область 190

9. Мурманская область 187

10. Московская область 173

11. Красноярский край 133

12. Челябинская область 132

13. Архангельская область 119

14. Воронежская область 115

15. Ульяновская область 110

16. Оренбургская область 108

17. Омская область 105

18. Новосибирская область 103

19. Хабаровский край 98

20. Ростовская область 97

21. Волгоградская область 93

22. Саратовская область 92

23. Ставропольский край 91

24. Тюменская область 82

25. Пермский край 75

26. Республика Саха (Якутия) 72

27. Краснодарский край 65

28. Республика Башкортостан 63

29. Ивановская область 62

30. Приморский край 62

31. Томская область 61

32. Сахалинская область 61

33. Тульская область 59

34. Самарская область 59

35. Чувашская Республика 58

36. Смоленская область 57

37. Кировская область 56

38. Курганская область 56

39. Республика Коми 50

40. Ленинградская область 47

41. Республика Тыва 47

42. Удмуртская Республика 46

43. Кемеровская область 46

44. Калужская область 45

45. Республика Карелия 45

46. Белгородская область 44

47. Брянская область 44

48. Владимирская область 42

49. Республика Дагестан 42

50. Амурская область 42

51. Камчатский край 42

52. Тамбовская область 41

53. Кабардино-Балкарская Республика 41

54. Пензенская область 41

55. Орловская область 40

56. Ярославская область 40

57. Забайкальский край 39

58. Республика Калмыкия 38

59. Республика Мордовия 37

60. Астраханская область 36

61. Рязанская область 35

62. Республика Хакасия 35

63. Псковская область 34

64. Курская область 33

65. Липецкая область 32

66. Республика Татарстан 32

67. Республика Бурятия 32

68. Тверская область 29

69. Вологодская область 28

70. Республика Алтай 28

71. Республика Марий Эл 27

72. Карачаево-Черкесская Республика 25

73. Костромская область 23

74. Новгородская область 19

75. Республика Адыгея 16

76. Республика Ингушетия 16

77. Республика Северная Осетия 16

78. Калининградская область 12

79. Чеченская Республика 12

80. Республика Крым 11

81. Магаданская область 6

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 3

84. Чукотский АО 1

85. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 746 369 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область 0,3%

2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь 0,4%

3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,6%

5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО 0,7% За последние сутки произошло 156 летальных случаев: Владимирская область 2

Воронежская область 2

Московская область 7

Смоленская область 2

Тамбовская область 7

Тверская область 2

Тульская область 5

Москва 29

Республика Коми 1

Архангельская область 5

Калининградская область 1

Ленинградская область 2

Мурманская область 4

Псковская область 1

Санкт-Петербург 19

Краснодарский край 1

Астраханская область 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Ставропольский край 3

Республика Марий Эл 1

Кировская область 2

Нижегородская область 7

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 1

Курганская область 1

Свердловская область 3

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 2

Республика Тыва 2

Алтайский край 2

Красноярский край 1

Иркутская область 9

Новосибирская область 4

Омская область 2

Томская область 1

Республика Бурятия 1

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 1

Амурская область 3 За весь период пандемии по России умерло 11 770 человек. За сутки выписано 10 424 выздоровевших: Белгородская область 91

Брянская область 53

Владимирская область 148

Воронежская область 148

Ивановская область 387

Калужская область 166

Костромская область 27

Курская область 100

Липецкая область 101

Московская область 356

Орловская область 36

Рязанская область 124

Смоленская область 76

Тамбовская область 160

Тверская область 102

Тульская область 38

Ярославская область 108

Москва 1844

Республика Карелия 71

Республика Коми 92

Архангельская область 114

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 13

Калининградская область 6

Ленинградская область 15

Мурманская область 88

Новгородская область 62

Псковская область 68

Санкт-Петербург 167

Республика Адыгея 58

Республика Калмыкия 18

Республика Крым 6

Краснодарский край 121

Астраханская область 94

Волгоградская область 152

Ростовская область 160

Севастополь 1

Республика Дагестан 88

Кабардино-Балкарская Республика 159

Карачаево-Черкесская Республика 51

Республика Северная Осетия - Алания 22

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 52

Республика Башкортостан 79

Республика Марий Эл 21

Республика Мордовия 48

Республика Татарстан 31

Удмуртская Республика 14

Республика Чувашия 25

Пермский край 131

Кировская область 95

Нижегородская область 380

Оренбургская область 227

Пензенская область 13

Самарская область 79

Саратовская область 100

Ульяновская область 200

Курганская область 50

Свердловская область 291

Тюменская область 85

Ханты-Мансийский АО 251

Ямало-Ненецкий автономный округ 259

Челябинская область 100

Республика Алтай 37

Республика Тыва 192

Республика Хакасия 48

Алтайский край 116

Красноярский край 280

Иркутская область 551

Кемеровская область 66

Новосибирская область 190

Омская область 93

Томская область 32

Республика Бурятия 57

Республика Саха (Якутия) 108

Забайкальский край 42

Камчатский край 101

Приморский край 123

Амурская область 40

Магаданская область 1

Хабаровский край 95

Сахалинская область 22

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 523 249 выздоровевших.