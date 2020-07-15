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15.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6422 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6422 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 628
  • 2. Санкт-Петербург 264
  • 3. Свердловская область 263
  • 4. Ханты-Мансийский АО 251
  • 5. Алтайский край 246
  • 6. Нижегородская область 229
  • 7. Ямало-Ненецкий АО 202
  • 8. Иркутская область 190
  • 9. Мурманская область 187
  • 10. Московская область 173
  • 11. Красноярский край 133
  • 12. Челябинская область 132
  • 13. Архангельская область 119
  • 14. Воронежская область 115
  • 15. Ульяновская область 110
  • 16. Оренбургская область 108
  • 17. Омская область 105
  • 18. Новосибирская область 103
  • 19. Хабаровский край 98
  • 20. Ростовская область 97
  • 21. Волгоградская область 93
  • 22. Саратовская область 92
  • 23. Ставропольский край 91
  • 24. Тюменская область 82
  • 25. Пермский край 75
  • 26. Республика Саха (Якутия) 72
  • 27. Краснодарский край 65
  • 28. Республика Башкортостан 63
  • 29. Ивановская область 62
  • 30. Приморский край 62
  • 31. Томская область 61
  • 32. Сахалинская область 61
  • 33. Тульская область 59
  • 34. Самарская область 59
  • 35. Чувашская Республика 58
  • 36. Смоленская область 57
  • 37. Кировская область 56
  • 38. Курганская область 56
  • 39. Республика Коми 50
  • 40. Ленинградская область 47
  • 41. Республика Тыва 47
  • 42. Удмуртская Республика 46
  • 43. Кемеровская область 46
  • 44. Калужская область 45
  • 45. Республика Карелия 45
  • 46. Белгородская область 44
  • 47. Брянская область 44
  • 48. Владимирская область 42
  • 49. Республика Дагестан 42
  • 50. Амурская область 42
  • 51. Камчатский край 42
  • 52. Тамбовская область 41
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
  • 54. Пензенская область 41
  • 55. Орловская область 40
  • 56. Ярославская область 40
  • 57. Забайкальский край 39
  • 58. Республика Калмыкия 38
  • 59. Республика Мордовия 37
  • 60. Астраханская область 36
  • 61. Рязанская область 35
  • 62. Республика Хакасия 35
  • 63. Псковская область 34
  • 64. Курская область 33
  • 65. Липецкая область 32
  • 66. Республика Татарстан 32
  • 67. Республика Бурятия 32
  • 68. Тверская область 29
  • 69. Вологодская область 28
  • 70. Республика Алтай 28
  • 71. Республика Марий Эл 27
  • 72. Карачаево-Черкесская Республика 25
  • 73. Костромская область 23
  • 74. Новгородская область 19
  • 75. Республика Адыгея 16
  • 76. Республика Ингушетия 16
  • 77. Республика Северная Осетия 16
  • 78. Калининградская область 12
  • 79. Чеченская Республика 12
  • 80. Республика Крым 11
  • 81. Магаданская область 6
  • 82. Еврейская АО 4
  • 83. Ненецкий автономный округ 3
  • 84. Чукотский АО 1
  • 85. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 746 369 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. г. Москва, Московская область 0,3%
  • 2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь 0,4%
  • 3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
  • 4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,6%
  • 5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО 0,7%
За последние сутки произошло 156 летальных случаев:
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 2
  • Московская область 7
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 7
  • Тверская область 2
  • Тульская область 5
  • Москва 29
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 5
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 19
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 7
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 3
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 2
  • Республика Тыва 2
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 1
  • Иркутская область 9
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 2
  • Томская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 1
  • Амурская область 3

За весь период пандемии по России умерло 11 770 человек.

За сутки выписано 10 424 выздоровевших:
  • Белгородская область 91
  • Брянская область 53
  • Владимирская область 148
  • Воронежская область 148
  • Ивановская область 387
  • Калужская область 166
  • Костромская область 27
  • Курская область 100
  • Липецкая область 101
  • Московская область 356
  • Орловская область 36
  • Рязанская область 124
  • Смоленская область 76
  • Тамбовская область 160
  • Тверская область 102
  • Тульская область 38
  • Ярославская область 108
  • Москва 1844
  • Республика Карелия 71
  • Республика Коми 92
  • Архангельская область 114
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 13
  • Калининградская область 6
  • Ленинградская область 15
  • Мурманская область 88
  • Новгородская область 62
  • Псковская область 68
  • Санкт-Петербург 167
  • Республика Адыгея 58
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 121
  • Астраханская область 94
  • Волгоградская область 152
  • Ростовская область 160
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 159
  • Карачаево-Черкесская Республика 51
  • Республика Северная Осетия - Алания 22
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 52
  • Республика Башкортостан 79
  • Республика Марий Эл 21
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Татарстан 31
  • Удмуртская Республика 14
  • Республика Чувашия 25
  • Пермский край 131
  • Кировская область 95
  • Нижегородская область 380
  • Оренбургская область 227
  • Пензенская область 13
  • Самарская область 79
  • Саратовская область 100
  • Ульяновская область 200
  • Курганская область 50
  • Свердловская область 291
  • Тюменская область 85
  • Ханты-Мансийский АО 251
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 259
  • Челябинская область 100
  • Республика Алтай 37
  • Республика Тыва 192
  • Республика Хакасия 48
  • Алтайский край 116
  • Красноярский край 280
  • Иркутская область 551
  • Кемеровская область 66
  • Новосибирская область 190
  • Омская область 93
  • Томская область 32
  • Республика Бурятия 57
  • Республика Саха (Якутия) 108
  • Забайкальский край 42
  • Камчатский край 101
  • Приморский край 123
  • Амурская область 40
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 95
  • Сахалинская область 22
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 523 249 выздоровевших.

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