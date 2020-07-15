За сутки в России подтверждено 6422 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 6422 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 628
- 2. Санкт-Петербург 264
- 3. Свердловская область 263
- 4. Ханты-Мансийский АО 251
- 5. Алтайский край 246
- 6. Нижегородская область 229
- 7. Ямало-Ненецкий АО 202
- 8. Иркутская область 190
- 9. Мурманская область 187
- 10. Московская область 173
- 11. Красноярский край 133
- 12. Челябинская область 132
- 13. Архангельская область 119
- 14. Воронежская область 115
- 15. Ульяновская область 110
- 16. Оренбургская область 108
- 17. Омская область 105
- 18. Новосибирская область 103
- 19. Хабаровский край 98
- 20. Ростовская область 97
- 21. Волгоградская область 93
- 22. Саратовская область 92
- 23. Ставропольский край 91
- 24. Тюменская область 82
- 25. Пермский край 75
- 26. Республика Саха (Якутия) 72
- 27. Краснодарский край 65
- 28. Республика Башкортостан 63
- 29. Ивановская область 62
- 30. Приморский край 62
- 31. Томская область 61
- 32. Сахалинская область 61
- 33. Тульская область 59
- 34. Самарская область 59
- 35. Чувашская Республика 58
- 36. Смоленская область 57
- 37. Кировская область 56
- 38. Курганская область 56
- 39. Республика Коми 50
- 40. Ленинградская область 47
- 41. Республика Тыва 47
- 42. Удмуртская Республика 46
- 43. Кемеровская область 46
- 44. Калужская область 45
- 45. Республика Карелия 45
- 46. Белгородская область 44
- 47. Брянская область 44
- 48. Владимирская область 42
- 49. Республика Дагестан 42
- 50. Амурская область 42
- 51. Камчатский край 42
- 52. Тамбовская область 41
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 41
- 54. Пензенская область 41
- 55. Орловская область 40
- 56. Ярославская область 40
- 57. Забайкальский край 39
- 58. Республика Калмыкия 38
- 59. Республика Мордовия 37
- 60. Астраханская область 36
- 61. Рязанская область 35
- 62. Республика Хакасия 35
- 63. Псковская область 34
- 64. Курская область 33
- 65. Липецкая область 32
- 66. Республика Татарстан 32
- 67. Республика Бурятия 32
- 68. Тверская область 29
- 69. Вологодская область 28
- 70. Республика Алтай 28
- 71. Республика Марий Эл 27
- 72. Карачаево-Черкесская Республика 25
- 73. Костромская область 23
- 74. Новгородская область 19
- 75. Республика Адыгея 16
- 76. Республика Ингушетия 16
- 77. Республика Северная Осетия 16
- 78. Калининградская область 12
- 79. Чеченская Республика 12
- 80. Республика Крым 11
- 81. Магаданская область 6
- 82. Еврейская АО 4
- 83. Ненецкий автономный округ 3
- 84. Чукотский АО 1
- 85. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 746 369 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. г. Москва, Московская область 0,3%
- 2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь 0,4%
- 3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
- 4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,6%
- 5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО 0,7%
За последние сутки произошло 156 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Воронежская область 2
- Московская область 7
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 7
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Москва 29
- Республика Коми 1
- Архангельская область 5
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 4
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 19
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 7
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 3
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 2
- Республика Тыва 2
- Алтайский край 2
- Красноярский край 1
- Иркутская область 9
- Новосибирская область 4
- Омская область 2
- Томская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 1
- Амурская область 3
За весь период пандемии по России умерло 11 770 человек.
За сутки выписано 10 424 выздоровевших:
- Белгородская область 91
- Брянская область 53
- Владимирская область 148
- Воронежская область 148
- Ивановская область 387
- Калужская область 166
- Костромская область 27
- Курская область 100
- Липецкая область 101
- Московская область 356
- Орловская область 36
- Рязанская область 124
- Смоленская область 76
- Тамбовская область 160
- Тверская область 102
- Тульская область 38
- Ярославская область 108
- Москва 1844
- Республика Карелия 71
- Республика Коми 92
- Архангельская область 114
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 13
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 15
- Мурманская область 88
- Новгородская область 62
- Псковская область 68
- Санкт-Петербург 167
- Республика Адыгея 58
- Республика Калмыкия 18
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 121
- Астраханская область 94
- Волгоградская область 152
- Ростовская область 160
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 88
- Кабардино-Балкарская Республика 159
- Карачаево-Черкесская Республика 51
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 52
- Республика Башкортостан 79
- Республика Марий Эл 21
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 31
- Удмуртская Республика 14
- Республика Чувашия 25
- Пермский край 131
- Кировская область 95
- Нижегородская область 380
- Оренбургская область 227
- Пензенская область 13
- Самарская область 79
- Саратовская область 100
- Ульяновская область 200
- Курганская область 50
- Свердловская область 291
- Тюменская область 85
- Ханты-Мансийский АО 251
- Ямало-Ненецкий автономный округ 259
- Челябинская область 100
- Республика Алтай 37
- Республика Тыва 192
- Республика Хакасия 48
- Алтайский край 116
- Красноярский край 280
- Иркутская область 551
- Кемеровская область 66
- Новосибирская область 190
- Омская область 93
- Томская область 32
- Республика Бурятия 57
- Республика Саха (Якутия) 108
- Забайкальский край 42
- Камчатский край 101
- Приморский край 123
- Амурская область 40
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 95
- Сахалинская область 22
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров по России - 523 249 выздоровевших.