Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"

На Смоленской площади прокомментировали заявления Госдепа США, в которых анонсируется намерение расширить действие закона "о противодействии противникам Америки посредством санкций", включив в документ российские энергетические проекты - "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока".

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которую цитирует РИА Новости, речь идет о "политическом давлении в целях нечистоплотной конкуренции".

Захарова также считает, что санкционный, то есть силовой подход свидетельствует о "слабости американской системы".

Как отмечает The Wall Street Journal, расширение действия закона позволит вводить санкции против граждан, которые инвестируют в проект суммы более миллиона долларов или выступают поставщиками технологий для прокладки трубы.